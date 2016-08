dpa

Abgeordnetenhaus-Wahlen 2016: AfD will in Berlin regieren

Nach den Wahlen am 18. September will die AfD in Berlin beweisen, dass sie konstruktiv mitregieren kann.

Die rechtspopulistische Partei kann in mehreren Bezirken auf Stadtratsposten und damit Gestaltungsmacht hoffen. «Berlin wird ein Aushängeschild für die Regierungs- und Leistungsfähigkeit der AfD», sagte Spitzenkandidat Georg Pazderski der Deutschen Presse-Agentur.



Das könne die Partei nur über gutes Personal beweisen. «Natürlich werden wir da Leute einsetzen, die die Qualifikationen haben und in den Bezirken konstruktiv mitarbeiten, kündigte der Landesvorsitzende an. «Denn das sind die Leute, die die Politik machen, die ihr Fach beherrschen müssen.»

Die vier Stadtratsposten in jedem Bezirk werden proportional zum Wahlergebnis vergeben. Derzeit kommt die AfD in verschiedenen Umfragen berlinweit auf Werte zwischen 10 und 15 Prozent und kann neben Stadtratsposten auch mit dem Einzug ins Abgeordnetenhaus rechnen. Dort wollten sie keine Fundamentalopposition sein, «keine Nein-Sager-Partei», sondern konstruktiv mitarbeiten, kündigte Pazderski an.

Die AfD in Berlin sei liberaler als beispielsweise in Thüringen oder Sachsen. In einer Großstadt sei man automatisch kosmopolitischer und Fremdem gegenüber aufgeschlossener. Er verorte sich in der gesellschaftlichen Mitte. Sollte sich die Partei in eine andere Richtung verändern, «würde ich sie sicher verlassen», sagte der 64-Jährige.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 10:56 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen