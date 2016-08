Berliner Polizei soll mit Tasern ausgestattet werden

Berlins Innensenator Frank Henkel (CDU) und Polizeipräsident Klaus Kandt stellen heute ihre Pläne zur Einführung von Elektroschock-Waffen für Streifenpolizisten vor. Dabei geht es um den Kauf sogenannter Taser und die Ausstattung von Polizisten mit diesen umstrittenen Waffen sowie um die rechtliche Grundlagen für den Einsatz.

Mit den Elektroschock-Pistolen können kleine Metallpfeile an Drähten über mehrere Meter Entfernung auf Menschen geschossen werden. Durch elektrische Schläge werden die Getroffenen kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. In Deutschland ist das Thema umstritten. Die Spezialeinsatzkommandos (SEK) in vielen Bundesländern verwenden die Taser schon länger, Streifenpolizisten bisher aber nicht. Viele Experten halten die Taser für gefährlich.