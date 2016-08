Durch Flüchtlingszustrom: Rund 100 Kinderehen in Berlin registriert

In Berlin sind derzeit nach Informationen der RBB-«Abendschau» rund 100 sogenannte Kinderehen registriert, bei denen ein Partner - in der Regel die Frau - minderjährig ist.

Diese Frauen würden von den Jugendämtern betreut, hieß es in dem am Dienstag ausgestrahlten Beitrag. Das Problem hat vor allem mit dem Flüchtlingszustrom Deutschland und damit auch die Bundeshauptstadt erreicht. Teilweise werden laut RBB in den Herkunftsländern schon zwölfjährige Mädchen mit älteren Männern verheiratet.



Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) forderte ein strengeres Gesetz gegen Kinderehen, gleichzeitig aber auch mehr Spielraum für Gerichte, um in begründeten Fällen Ausnahmen zuzulassen. Mit dem Zuzug weiterer Flüchtlinge werde sich das Problem noch verschärfen.