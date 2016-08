Berliner Sommer 2016: Sehr warm, sehr trocken, sehr sonnig

Mit durchschnittlich 19,4 Grad hat Berlin in diesem Jahr den bundesweit wärmsten Sommer erlebt.

Das waren 1,7 Grad mehr als im langjährigen Mittel von 17,3 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Mit etwa 665 Sonnenstunden war es zudem wie schon in Mittel der Jahren zuvor (664) wieder sehr sonnig und mit 180 Liter je Quadratmeter Niederschlag trockner (182 Liter). Am 24. Juni war die Wetterstation Berlin-Kaniswall mit 36,4 Grad der heißeste Ort Deutschlands.