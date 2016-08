dpa

Tag des offenen Denkmals: Berliner Stadtgeschichte zum Erleben

Am 10. und 11. September 2016 findet zum 24. Mal der Tag des offenen Denkmals statt. Der diesjährige Tag steht unter dem Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten". Über 330 Angebote verzeichnet das vom Landesdenkmalamt zusammengestellte Programm.

Die Eröffnungsveranstaltung findet im Hansaviertel statt, wo das Motto "Gemeinsam Denkmale erhalten" dank des Bürgervereins Hansaviertel schon lange praktiziert wird.

Am Ende des langen Denkmalwochenendes lädt Senator Andreas Geisel zur gemeinsamen Abschlussveranstaltung ein. Vorgestellt wird das Denkmalnetzwerk zugunsten der Weißen Stadt Tel Aviv (11.9.2016, 18 Uhr, Berliner Rathaus, Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich).

Neu im Programm sind zum Beispiel das Kaiserin-Friedrich-Haus, die Villa Heike in Hohenschönhausen, Führungen zu Berliner Musik-Clubs oder Berlins ältestes Krematorium im Wedding, das inzwischen kulturell genutzt wird.

Die 10 Tipps der Redaktion:

Ulis Museumsladen Ein geschichtsträchtiges Fahrradgeschäft in Spandau. Hier kann man nicht nur historische Fahrräder bestaunen, sondern auch sein Fahrrad reparieren lassen, zu finden in der Jagowstraße 28, 13585 Berlin.

Die Historische AEG-Kantine vom Kabelwerk Oberspree Diese Kantine im Stil einer Landhausvilla steht symbolisch für die Sozialpolitik der AEG, im Innern ist das Gebäude sehr gut erhalten und der Betreiber ist bemüht, das Gebäude als Museum zu gestalten, zu finden in der Wilhelminenhofstraße 76-77, 12459 Berlin.

Lessing-Haus Das nachgebaute Lessing-Haus im Nikolaiviertel, zu finden am Nikolaiplatz 7, 10178 Berlin. Im Anschluss bietet sich ein Spaziergang durch das Nicklai-Viertel an. Dazu zählen das Ephraim-Palais, das als schönste Ecke Berlins gilt, das Knoblauchhaus im Stil des Spätbarock und das kurfürstenhaus, in dem es gespukt haben soll.

Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen Das ehemalige Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, wo vor allem politisch Gefangene körperlich und seelisch gefoltert wurden. Seit 1992 steht der Komplex unter Denkmalschutz, zu finden in der Genslerstraße 66, 13055 Berlin.

Oberbaum-City Die Führung durch die Oberbaum-City am 10. September ab 11 Uhr, eine Führung durch die ehemalige „Lampenstadt“ Berlins, wo heute 80 Firmen angesiedelt sind. Start der Führung ist Gleis 3 des U-Bahnhofs Warschauer Straße.

Sarotti-Gewerbehof Das Mietshaus mit ehemaligem Sarotti-Gewerbehof, unweit vom Viktoriapark. Lange Zeit produzierte dort auch die gleichnamige Schokoladenmarke, zu finden am Mehringdamm 53-57, 10961 Berlin.

Dorfkirche Alt-Marienfelde Die Dorfkirche Alt-Marienfelde, die in den Weltkriegen kaum beschädigt wurde, zu finden in der Waldsassener Straße 9, 12279 Berlin.

Eliaskirche Architektonisch lässt sich an der ehemaligen Eliaskirche die Moderne erahnen, wobei vieles auch für einen neugotischen Stil spricht. Seit 2003 ist die Kirche an ein Kindermuseum verpachtet, zu finden in der Senefelder Straße 5, 10435 Berlin.

Eichkamp Der Rundgang „Stolpersteine in Eichkamp“, Start der individuellen Rundgänge ist in der Waldschulallee 7/ Am Vogelherd, 14055 Berlin.

Neue Synagoge Die Neue Synagoge ist ein Sinnbild für die jüdische Bevölkerung Berlins, zu finden in der Oranienburger Straße 30, 10117 Berlin.

An diesen, und den weiteren mehr als 300 Orten erwarten die BesucherInnen spannende Vorträge und Diskussionen.

Veranstaltungsdetails: Was: Tag des offenen Denkmals

Wann: 10. und 11. September 2016

Wo: berlinweit

Eintritt: weitgehend kostenfrei, für Führungen werden häufig rechtzeitige Anmeldungen erbeten

Hansaviertel

Letzte Änderung: Dienstag, 30. August 2016 16:24 Uhr

Quelle: Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Weitere Meldungen