Petition gestartet: Airbnb schaltet sich in den Streit um das Ferionwohngsverbot ein

Airbnb hat eine Petition gestartet, um für eine Unterscheidung des nichtkommerziellen Teilens von Wohnraum und professioneller Ferienwohngsvermietung zu werben. Das Unternehmen erhofft sich diesbezüglich klare Regelungen zu Gunsten nicht kommerzieller Vermietung.

Airbnb ruft seine Nutzer über die Seite airbnbaction.com auf, eine Petition an "Die Landesregierung, die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses, gewählte Amtsträger in den Bezirken und die Kandidaten zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses." zu schicken. Das Unternehmen sieht die Praxis des "House Sharing" als positive Entwicklungsmöglichkeit für weniger touristisch erschlossene Gegenden an und kritisiert das Vorgehen der Regierung: "In den vergangenen Wochen haben verschiedene politische und behördliche Entscheidungsträger der Stadt eine Reihe von widersprüchlichen Aussagen bezüglich des Anwendungsbereiches des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes für Home Sharer getroffen. In der öffentlichen Debatte wird so gut wie nie zwischen Home Sharing und professioneller Ferienwohnungsvermietung differenziert."

Wer sich in der Beschreibung des "typischen Haussharers" wiedererkennt, solle sich der Petition anschließen: "Wenn ich ein Zimmer oder auch meine ganze Wohnung, in der ich selbst lebe, gelegentlich mit Gästen aus aller Welt teile, nehme ich damit niemandem Wohnraum weg. Das zusätzliche Einkommen hilft mir dabei, die Lebenshaltungskosten in Berlin zu decken und mir vielleicht zu einem Urlaub etwas dazu zu verdienen. Ich teile mein Zuhause in der Stadt, die ich liebe, und zeige sie dabei von ihrer besten Seite.



Ich bitte Sie daher, Home Sharing in Berlin durch klare und einfache Regeln zu schützen und in der öffentlichen Debatte vermittelnd aufzutreten, so dass die notwendige Unterscheidung zu Gunsten von Home Sharing Gehör findet."