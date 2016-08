Henkel rüstet auf: Polizei soll mit Elektroschock-Tasern ausgestattet werden

Die Berliner Polizei soll mit Elektroschockwaffen, sogenannten Tasern, ausgestattet werden.

Berlins Innensenator Frank Henkel (CDU) habe Polizeipräsident Klaus Kandt angewiesen, die Einführung dieser Distanzwaffen zu organisieren, berichtet die «Berliner Zeitung» am Dienstag knapp drei Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Am Mittwoch will Henkel die Öffentlichkeit über das Vorhaben informieren, wie ein Senatssprecher am Dienstag der Deutschen-Presse-Agentur sagte.