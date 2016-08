Willkommensfeier für Olympioniken in Berlin

Berlin - Mit einer stimmungsvollen Willkommens-Party hat Berlin nochmals seine olympischen Medaillengewinner von Rio de Janeiro geehrt - passend direkt auf der blauen Laufbahn des Olympiastadions.

Berliner Sportler hatten in Brasilien elf der insgesamt 42 deutschen Medaillen erkämpft. Daran waren insgesamt 17 Athleten aus der Hauptstadt beteiligt. «Wir haben allen Grund zum Feiern», sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Montagabend.

Müller: «Berlin war und ist eine Sportstadt»

«Berlin war und ist - und so soll es auch bleiben - eine Sportstadt», betonte Müller und nannte als Beispiel den erfolgreichen Tischtennisclub TTC Eastside. Der spielt auf Clubebene in der internationalen Spitze - und stellt nun mit Petrissa Solja und Xiaona Shan auch zwei olympische Silbermedaillengewinnerinnen von Rio. Insgesamt brachten Sportler, die in Berlin leben und trainieren, viermal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze mit nach Hause. Insgesamt waren 47 Berliner Athleten am Zuckerhut am Start.