Nabu bittet um Hilfe: Mehr Ringelnattern in Berlin?

Immer mehr Berliner berichten dem Naturschutzbund (Nabu) von Begegnungen mit Ringelnattern.

Unklar sei aber, ob sich die Schlangen tatsächlich ausbreiten oder ob der Bauboom auf bislang naturbelassenen Flächen Ursache für die Sichtungen sei, teilte der Nabu am Montag mit. Beobachtungen von Bürgern sollten helfen, das Phänomen besser zu verstehen. Berliner sind aufgerufen, per E-Mail an <lvberlin@nabu-berlin.de> von eigenen Erfahrungen zu berichten. Bislang äußerten sich Bürger teils besorgt, andere freuten sich, hieß es. Von den braun bis olivgrün getarnten Ringelnattern geht laut Nabu keinerlei Gefahr aus; Bisse seien extrem selten. Alte Weibchen könnten eine Länge von einem Meter erreichen.