Gerichtsstreit: Identifizierbare Leichen bleiben im Menschen-Museum

Um der drohenden Schließung zu entgehen, hat das umstrittene Menschen-Museum des Leichenplastinators Gunther von Hagens seine Ausstellung verändert.

Die Schau am Berliner Alexanderplatz erfüllt damit aus Sicht der Betreiber rechtliche Anforderungen gemäß einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg von Dezember 2015, wie sie am Montag mitteilten. Der Bezirk Mitte versucht seit langem, das Museum mit plastinierten Leichen zu schließen.

Nun haben die Betreiber nach eigenen Angaben etwa Organe und Ganzkörperplastinate in der Schau ausgetauscht und durch nachverfolgbare Stücke ersetzt. Alle Leichenteile seien jetzt mit einer speziellen Nummer versehen, durch die man in der hauseigenen Datenbank direkt den Spender finden kann. Die Behörden sehen dann, ob die Plastinate mit dem Einverständnis des Körperspenders hergestellt wurden und ausgestellt werden dürfen. Bislang war dies nicht möglich, was Berliner Richter beanstandet hatten.