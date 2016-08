Viel Donner um nichts: Gewitter in Berlin und Brandenburg brachte kaum Regen und wenig Schaden

Ein über Berlin und Bandenburg tobendes Gewitter hat am Sonntagabend nur geringe Schäden angerichtet.

Die Berliner Feuerwehr sprach am Montag von einem ruhigen Abend. In vielen Stadtteilen habe es kaum geregnet. Auch in Brandenburg registrierte die Polizei zunächst keine Schäden. Erfahrungsgemäß würden aber erst bei Tagesanbruch umgestürzte Bäume oder vollgelaufene Keller angezeigt. Die Feuerwehr in Frankfurt (Oder) meldete ein Feuer, das durch einen Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus in Neuenhagen bei Hoppegarten (Märkisch-Oderland) ausgelöst worden war.



Der Deutsche Wetterdienst in Potsdam hatte am Sonntagabend vor einem schweren Unwetter der Stufe drei von vier für Berlin und Brandenburg gewarnt. Kurze Zeit später wurde die Warnung wieder aufgehoben.