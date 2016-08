Derzeit 220 vermisste Berliner: Polizei geht jährlich Tausenden von Vermisstmeldungen nach

Etwa 220 Menschen gelten derzeit in Berlin als vermisst. 27 davon sind Kinder.

Das teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die allermeisten als vermisst gemeldeten Menschen würden wieder auftauchen, hieß es. Einige Fälle bleiben aber längere Zeit oder für immer ungeklärt. Fast zehntausend Vermisstenmeldungen gehen jährlich bei der Polizei ein. Im vergangenen Jahr wurden 4396 Erwachsene als vermisst gemeldet, außerdem 4284 Jugendliche und 1093 Kinder. In den Jahren davor waren die Größenordnungen ähnlich. In den Zahlen sind allerdings viele Doppelmeldungen enthalten. Im Internet veröffentlicht die Polizei auf ihrer Seite in einer eigenen Rubrik Vermisstenmeldungen.