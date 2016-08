Unfallkrankenhaus Berlin: Hitze ist Fest für alle Viren

Die Hitze macht Berlinern gesundheitlich zu schaffen.

In der Rettungsstelle des Unfallkrankenhauses Berlin landeten am Wochenende verstärkt Menschen mit grippalen Infekten und Lungenentzündungen, wie Sprecherin Angela Kijewski am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Die Hitze ist ein Freudenfest für Viren aller Art.» Auch Patienten mit geschwollenen Gesichtern hätten verstärkt Hilfe gesucht. Entzündung im Mund- oder Kieferbereich würden sich durch die hohen Temperaturen zuspitzen - wenn nicht genug gekühlt werde.