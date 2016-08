Jubiläum: Deutschland, Frankreich und Polen feiern Weimarer Dreieck

Deutschland, Frankreich und Polen feiern das 25-jährige Bestehen ihres außenpolitischen Gesprächsforums Weimarer Dreieck. Die Außenminister drei der größten EU- und Nato-Länder kommen am Sonntag auf Schloss Ettersburg in der Nähe der Gründungsstadt Weimar zusammen, um ihrer Zusammenarbeit neue Impulse zu geben.

Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier sieht das Format weiterhin als Grundpfeiler des europäischen Einigungsprozesses. Sein polnischer Kollege Witold Waszczykowski hat bereits Vorschläge gemacht, wie die Zusammenarbeit ausgebaut werden kann. Aus Frankreich reist Außenminister Jean-Marc Ayrault zu dem Treffen an. Anschließend fliegen die drei Minister gemeinsam nach Berlin, um dort am Montag eine Botschafterkonferenz zu eröffnen.

Fünfundzwanzig Jahre Weimarer Dreieck

Das Weimarer Dreieck war am 28. und 29. August 1991 bei einem Treffen der damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski im thüringischen Weimar gegründet worden. Es diente zunächst vor allem der Heranführung Polens und anderer osteuropäischer Staaten an die Europäische Union und an die Nato. Zuletzt hat das Format an Bedeutung verloren.