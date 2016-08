Lange Nacht der Museen startet in Berlin: 77 Häuser bis spät in die Nacht geöffnet

Für viele ist es ein Muss: Die Lange Nacht der Museen ist zu einem Event geworden, das sich viele nicht entgehen lassen wollen. Auch dieses Mal ist das Interesse wieder groß.

Für Kulturfreunde in Berlin hat am Samstag die wohl längste Nacht des Jahres begonnen. 77 Häuser mit 700 Veranstaltungen bieten bis um 2.00 Uhr ein volles Programm. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) eröffnete die Lange Nacht der Museen im Lustgarten am Alten Museum.