Abgeordnetenhauswahlen 2016: Henkel will Regierender Bürgermeister Berlins werden

Der Spitzenkandidat der Berliner CDU, Frank Henkel, hat sein Ziel bekräftigt, Regierender Bürgermeister in der Hauptstadt zu werden.

«Es ist kein Geheimnis, dass meine Partei mich aufgestellt hat als Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. Das ist genau das, was ich anstrebe», sagte Henkel am Samstag im rbb-Inforadio. Am 18. September wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die jüngste Umfrage sieht die CDU bei 20 Prozent der Wählerstimmen, ihren gegenwärtigen Koalitionspartner SPD bei 21.