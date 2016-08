Tag der offenen Tür: Bürger können Regierung und BND besuchen

Bundesregierung und Bundesnachrichtendienst (BND) haben am Samstagvormittag in Berlin ihre Türen für die Bürger geöffnet. Gleich zu Beginn bildete sich beim BND eine lange Schlange.

Auch das Bundeskanzleramt und die Ministerien ziehen bei der traditionellen Veranstaltung stets zahlreiche Besucher an. Schon zum 18. Mal lädt die Bundesregierung an diesem Samstag und Sonntag die Bürger zu einem Blick in ihre Dienstgebäude ein. Es werden deutlich mehr als 100 000 Besucher erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt am Sonntagnachmittag persönlich die Gäste im Kanzleramt und im dahinter gelegenen Park.