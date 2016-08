Berliner Boulevard der Stars: Iris Berben bekommt Stern

Iris Berben (66), Matthias Schweighöfer (35) und Helge Schneider (60) bekommen einen Stern auf dem Berliner Boulevard der Stars.

Die beiden Schauspieler und der Komiker werden bei der Zeremonie am 9. September dabei sein, teilten die Organisatoren am Freitag in Berlin mit. Der Drehbuchautor Karl Heinz Willschrei (1939-2003) wird posthum mit einem Stern geehrt. Die Installation am Potsdamer Platz ist das Berliner Pendant zum Walk of Fame in Hollywood. Seit 2010 werden dort Film- und Fernsehschaffende gewürdigt. Neu ist ein Info-System, das über SMS oder den QR-Code auf dem Handy funktioniert.