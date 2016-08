dpa

Lange Nacht der Museen in Berlin: 77 Museen – 700 Events – 1 Ticket

Zum Höhepunkt des Berliner Museums-Sommers öffnen diesen Samstag 77 Museen ab 18 Uhr bis in die Nacht ihre Türen. Mit nur einem Ticket können die Besucher zwischen 700 Veranstaltungen wählen.

Bereits ab 16 Uhr können sich Besucher bei einem Picknick mit Show und Musik auf die Lange Nacht der Museen einstimmen. Die Artistokraten verzaubern mit einer originellen Mischung aus Tanz und Akrobatik. Um 18 Uhr eröffnet der Regierende Bürgermeister Michael Müller die Lange Nacht der Museen auf den Stufen des Alten Museums. Jugendliche Trommelvirtuosen der Showtrommel-Schule BÄM! von Peter Fox geben vorher und nachher Kostproben ihrer Virtuosität. Das Picknick wird vom digitalen Stadtmagazin „Mit Vergnügen Berlin“ organisiert, die kulinarischen Köstlichkeiten steuert die „Neue Heimat“ bei.

Den entspannten Transport von Museum zu Museum garantieren Shuttle-Busse auf insgesamt acht Routen. Auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist im Ticket enthalten.

Zum ersten Mal dabei C/O Berlin zeigt im Amerika Haus in der Ausstellung „Allure“ elegante Modefotografien aus der Collection Susanne von Meiss. Das Deutsche Spionagemuseum, das letztes Jahr Eröffnung feierte, bietet Expressführungen durch die Welt der Spione und eine interaktive Laser-Game-Challenge. Das Haus der Zukunft/Futurium befindet sich noch im Bau. In interessanter architektonischer Kulisse drehen sich die Vorträge und Workshops hier um die Frage, wie wir zukünftig leben wollen. The Gate Berlin erläutert die Berliner Stadtgeschichte in einer modernen multimedialen Show.

Wiedereröffnungen und neue Ausstellungen Im Zeiss-Großplanetarium, umgebaut zum hochmodernen digitalen Wissenschaftstheater, führt ein simulierter Flug in ferne Galaxien, und bei den Projektionen in der gigantischen Kuppel kommen Besucher den Sternen ganz nahe. Das kürzlich erweiterte DDR Museum präsentiert seinen neuen Ausstellungsteil – eine komplett eingerichtete WBS-70-Plattenbauwohnung. Die eindrucksvolle neue Dauerausstellung „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“ in der Zitadelle erzählt die politische Wirkungsgeschichte von Denkmälern – von den preußischen Herrschern der Siegesallee bis zum monumentalen Lenin-Kopf. Schauspieler lesen aus zeitgenössischen Feuilletons und Gedichten.

Geführte Touren Zum ersten Mal besteht die Möglichkeit, die Museumslandschaft Berlins auf drei zusätzlich buchbaren geführten Touren zu entdecken: Von städtebaulichen Veränderungen im Herzen Berlins („Rund um den Lustgarten“, bereits ausgebucht) über die Kunst und Kultur Spaniens (Tour 3 „Spanien in Berlin“) bis hin zu einer Fahrradtour vom Gleisdreieck zum Spreebogen zu Technologien von morgen (Tour 2 „Willkommen in der Zukunft“). Die Touren 2 und 3 sind an der Kasse am Potsdamer Platz buchbar.

Veranstaltungsdetails: Was: Lange Nacht der Museen

Wann: 27.08.2016 ab 18 Uhr

Preis: 18 Euro / ermäßigt 12 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Die Tickets gelten ab 18 Uhr für alle teilnehmen­den Museen sowie die Shuttle-Busse, für den öffentlichen Nahverkehr (15 bis 5 Uhr, Tarifbereich ABC) und für die Call-a-Bike-Räder (18 bis 2 Uhr).



