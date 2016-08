Müllers Sprecherin vor Wahl im Urlaub: Spekulationen über Zerwürfnis

Der Wahlkampf in Berlin ist in der heißen Phase: Noch einen Monat bis zu den Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016. Laut der Sonntagsfrage von Infratest dimap im August, liegen SPD und CDU weiterhin Kopf an Kopf an der Spitze - die Sozialdemokraten müssten, im Vergleich mit der Berlin-Wahl 2011, erhebliche Verluste hinnehmen. Auch die Grünen verlieren Stimmenanteile - Linke und AfD können zulegen. Rot-Rot-Grün, Rot-Grün oder doch wieder Rot-Schwarz? Während die Scheidung des jetzigen Senats immer schmutziger wird und die Berliner Parteien aktuell über Themen der inneren Sicherheit streiten, verspricht die Wahl im Herbst spannende Koalitionsmöglichkeiten. Hier ist die Sonntagsfrage für den Monat August und eine Analyse des aktuellen politischen Kräftegleichgewichts in Berlin. mehr