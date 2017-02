Ehefrau verfolgt und attackiert: 34-Jähriger gesteht

Ein 34-Jähriger soll seine getrennt von ihm lebende Ehefrau über Monate hinweg verfolgt und attackiert haben.

Vor dem Berliner Landgericht hat der Angeklagte fünf Monate nach seiner Verhaftung ein Teilgeständnis abgelegt. Weil er die Trennung nicht akzeptieren wollte, habe er die Frau zur Rede stellen wollen und in einem Fall durch Stiche mit einem Kugelschreiber verletzt, erklärte der frühere Kraftsport-Trainer am Mittwoch zu Prozessbeginn.

Dem 34-Jährigen wird eine Serie von Straftaten in der Zeit zwischen April und Juli 2016 zur Last gelegt. Aus Verärgerung habe er die Frau in ihrer Wohnung eingesperrt, ein Bierglas nach ihr geworfen, die Wohnungstür eingetreten. Die Drangsalierte verlor den Ermittlungen zufolge ihren Arbeitsplatz in einem Hotel, weil er in den Gästezimmern nach ihr gesucht habe. Zudem soll er die Frau ausgeraubt und einen Brandanschlag auf ihre Wohnung in Auftrag gegeben haben.