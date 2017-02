dpa

30-Jähriger mit Bauch-Stichverletzungen notoperiert

Ein 30-Jähriger ist in einer Wohnung in Berlin-Marzahn offenbar mit einem Messer attackiert worden. Er erlitt Stichverletzungen im Bauch und wurde notoperiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Beamten wurden von Bewohnern des Hauses alarmiert, bei denen ein Mann mit blutverschmierten Händen geklingelt hatte. In einer Wohnung in der neunten Etage fand die Polizei dann den Verletzten im Flur liegend. Der 34 Jahre alte Mieter der Wohnung wurde festgenommen; ebenso ein 55-Jähriger, der sich ebenfalls in den Räumen befand. Das mögliche Tatmesser fanden Polizisten vor dem Haus. Es sei wahrscheinlich vom Balkon geworfen worden, hieß es. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern noch an.

