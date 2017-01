Nach Wohnungsbrand: Lebenspartner wieder auf freiem Fuß

Nach dem Feuertod einer Rentnerin in Berlin-Marzahn ist ihr vorläufig festgenommener Lebenspartner wieder auf freiem Fuß. Der Tatverdacht gegen den 76-Jährigen habe sich nicht erhärtet, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit.

Das Feuer war am Mittwochvormittag im vierten Geschoss eines Hochhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Rentnerin nach dem Löschen der Flammen entdeckt. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche durch einen Notarzt starb sie. Der Lebenspartner wurde am Mittwoch festgenommen, am Donnerstag aber wieder entlassen.