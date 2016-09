Einer von zwei geflohenen Häftlingen ist gefasst

Einer von zwei aus einer Gerichtszelle in Moabit entkommenen Strafgefangenen ist gefasst worden.

Polizisten hätten den 39-Jährigen gegen 20.30 Uhr am Dienstagabend in der Lily-Braun-Straße im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf festgenommen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Sie hätten ihn auf offener Straße erkannt, hieß es.