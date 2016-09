Kindesmissbrauch in drei Fällen vor Gericht: Angeklagter verweigert Aussage

Ein vorbestrafter Sexualtäter hat in einem Prozess wegen Kindesmissbrauchs in 192 Fällen geschwiegen.

Der 53-Jährige soll sich in Berlin-Marzahn an drei Mädchen vergangen haben. Die Kinder seien drei bis acht Jahre alt gewesen, als es von August 2004 bis Februar 2016 zu den mutmaßlichen Übergriffen kam. Die Verteidigerin erklärte am Dienstag zu Prozessbeginn am Landgericht, es sei noch offen, ob sich der Angeklagte später zu einem Teil der Vorwürfe äußern wird.



Der 53-Jährige musste bereits eine Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren wegen Kindesmissbrauchs verbüßen und war 2011 aus der Haft entlassen worden. Sollten sich die jetzigen Vorwürfe bestätigen, würde auch eine Sicherungsverwahrung in Betracht kommen, erklärten die Richter.