Geflohener Häftling rast durch Berlin-Marzahn

Wegen zu schnellen und rücksichtslosen Fahrens ist ein vor Wochen entflohener Häftling der Berliner Polizei ins Netz gegangen.

Polizisten stellten den 28-Jährigen in Berlin-Marzahn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann war am Dienstag in der Bruno-Baum-Straße zu schnell gefahren. Als Zivilpolizisten ihn anhalten wollten, versuchte er zu flüchten. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln, fuhr teils auf dem Gehweg und gefährdete mehrere Fußgänger und Radfahrer. Die Polizei sucht nun Zeugen und Menschen, die gefährdet wurden. Der 28-Jährige war laut Angaben am 18. Juli aus dem Gefängnis Heidering geflohen und soll nun dorthin zurückgebracht werden.