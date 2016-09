“Marzahner Oper" – Videoinstallation von Stefan Demming in der Galerie M

Am 11. September 2016 zeigt ab 18 Uhr die Galerie M gesammelte Filmausschnitte aus der DDR-Fernsehserie “Einzug ins Paradies” die in den frisch gebauten Hochhäusern Marzahns Anfang der 80er Jahre gedreht wurde. Die Mini-Serie mit ihren sechs Teilen basierte auf dem gleichnamigen Roman von Hans Weber. Die SchauspielerInnen waren über die Grenzen der DDR hinaus bekannt, auch die ARD strahlte die Serie aus, allerdings erst im Sommer 1989, also noch vor dem Fall der Mauer.

In einer räumlichen Inszenierung mit stilisierter Hochhausarchitektur führen die virtuellen Figuren jetzt einen rhythmischen Sing-Sang auf, diesem liegen zwischenmenschliche Kommunikation und philosophische Gedanken zugrunde. In ihrer Fragmentierung entwickeln die Protagonisten eine rätselhafte Poesie, die sich zur audiovisuellen Komposition als Marzahner Oper verdichtet.

Die transformativen Klangelemente der mittlerweile über 30 Jahre alten Filmaufnahmen lassen die SchauspielerInnen wie hypnotisiert wirken. Das Sampling generiert variierende Rhythmen, die unterschiedliche Kompositionen erzeugen und zuweilen an minimal music und drone erinnern.

Die ausgewählten Filmausschnitte und Dialoge zeigen im inszenierten Stil einer Doku-Soap den damaligen DDR-Alltag in einem Viertel, dessen Innen- und Außenwahrnehmung sich seither mehrfach stark gewandelt hat. Besonders sind die Bewohner Marzahns selbst eingeladen, in der Installation dem Geist jener Anfangsjahre der Siedlung nachzuspüren.

Über den Künstler Stefan Demming beschäftigte sich bereits mehrfach in Projekten mit installativen Re-Inszenierungen filmischer Kosmen, unter anderem dem Zirkus und der Science Fiction. Als Collage ausgewählter Szenen pendeln sie zwischen poetisch-musikalischem Drama und humorvoller Groteske. Demming präsentierte seine Arbeiten international und erhielt u.a. den Marler Video-Installations-Preis und den Bremer Förderpreis für Bildende Kunst.

Veranstaltungsdetails: Was: “Marzahner Oper" – Videoinstallation von Stefan Demming

Wann: 11. September 2016, ab 18 Uhr

Wo: Galerie M, Marzahner Promenade 46, 12679 Berlin

Eintritt: frei

Galerie M

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 11:58 Uhr

Quelle: Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

