Mann beschießt Mädchen mit Softair-Waffe: Motiv unklar

Ein 25-Jähriger hat auf einem Spielplatz in Berlin-Marzahn mit einer Softair-Waffe auf zwei Mädchen geschossen und sie verletzt. Über das Motiv war bis Sonntag nichts bekannt, wie die Polizei mitteilte.

Das ältere Mädchen hatte nach den Schüssen ein Hämatom an einem Bein, das Jüngere eine blutende Wunde über dem Knöchel, wie die Polizei am Samstag mitteilt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag an der Allee der Kosmonauten. Als die alarmierten Polizisten auf den vermeintlichen Schützen zugingen, händigte er ihnen die Waffe sofort aus.