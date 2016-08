IGA Berlin: Müller probiert die Seilbahn aus

Neunzehn Tage vor der Wahl geht Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) noch ein Risiko ein: Als erster Gast fährt er am Freitag nächster Woche im Probebetrieb mit der IGA-Seilbahn.

Er besichtige dabei die Baustellen der Seilbahnstationen, teilte die IGA am Mittwoch mit. Zur Internationalen Gartenausstellung 2017 entsteht in Berlin erstmals seit 60 Jahren eine Seilbahn. Die Linie mit einer Gesamtlänge von 1,5 Kilometern soll von der U-Bahnstation «Neue Grottkauer Straße» über den Kienberg zum Blumberger Damm führen und 3000 Menschen pro Stunde und Richtung transportieren können. Finanziert und betrieben wird sie von der Südtiroler Leitner AG. Die IGA öffnet am 13. April 2017 für ein halbes Jahr.