IGA 2017: Campus zur Entdeckung von Natur und Gartenbaukunst entsteht

Am Fuß des Kienbergs wird anlässlich der IGA 2017 ein großer Lernort entstehen. Auf der 600 Meter langen und 20 Meter breiten Fläche werden Kinder und Jugendliche gemeinsam Beete gestalten, neue Habitate für Tiere und Pflanzen erschaffen und die Heilkräfte von Wildkräutern, sowie die Herkunft unseres Essens kennen lernen.

"Es wird ein Ort für Aktionen und Begegnungen, das „grüne Klassenzimmer“ der IGA zum Lernen und Ausprobieren.", so die Veranstalter. Das Umweltbildungsprogramm entsteht dabei in enger Zusammenarbeit mit der GRÜNEN LIGA Berlin .

Schon in Kürze werden vor Ort die ersten Vorbereitungen für den IGA-Campus sichtbar, der nach dem Konzept des Berliner Landschaftsarchitekturbüros "atelier le balto" gestaltet wird.



Aktuell findet ein einwöchiger Workshop vor Ort unter Anleitung des Teams von "atelier le balto" mit Studierenden aus Deutschland, Frankreich und Österreich statt. Dabei sammeln die zukünftigen LandschaftsarchitektInnen Erfahrungen im Gehölzschnitt.