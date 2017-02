Tacheles: JWD und mittendrin

Das Tacheles lebt! Das Kunsthaus Tacheles in der Oranienburger Straße ist seit September 2012 geräumt, aber die Künstlerinitiative Art Pro Tacheles hat neue Freiräume in der Stadt ausfindig gemacht, wo die Kunst für die urbane Bevölkerung direkt erfahrbar wird.

Mit dem Mobile Atelier Project (M.A.P.) ist Art Pro Tacheles bereits an mehreren Orten vertreten: mitten in der Stadt am Checkpoint Charlie, in Friedrichshain im Plus Hotel Berlin, in Neukölln im Friedpark und seit wenigen Wochen jwd auf dem Gelände der Alten Börse Marzahn in der Beilsteiner Straße 51-85.