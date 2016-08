von Sara Contini-Frank

Lange Zeit glaubte ich, der Name „Anhalter Bahnhof“ bezöge sich auf das, was Züge zu tun pflegen, nämlich an Bahnhöfen halten. Die korrekte Namenserklärung ist aber mindestens ebenso einfach: Die „Anhalter Bahn“ fuhr zwischen Berlin und Köthen im heutigen Sachsen-Anhalt.



Der Anhalter Bahnhof wurde 1839–41 als Endbahnhof errichtet und 1876–80 durch ein größeres Gebäude nach Plänen von Franz Schwechten ersetzt, der auch die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche entwarf.

Die heutige Ruine ähnelt einer Theaterkulisse, man ahnt nur wenig von der ursprünglich 62 m breiten, 170 m langen Bahnhofshalle. Eine Vorstellung davon bekommt man im Deutschen Technikmuseum. Dort gibt es ein detailreiches Modell, das ein- bis zweimal im Monat mit Modellzügen vorgeführt wird.