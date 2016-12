dpa

Silvester: Top 5 Neujahrsvorsätze aus denen doch nichts wird

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und zwölf unverbrauchte Monate warten darauf, von uns mit gut gemeinten Versprechungen gefüllt zu werden. Dass die meisten davon am Ende auch nur leere Worthülsen bleiben werden, oder nur sehr kurzfristig tatsächlich praktische Anwendung finden, lässt einen gleich zu Beginn des neuen Jahres in den bitteren Schlund der Realität blicken. Damit Ihnen das dieses Jahr ausnahmsweise einmal nicht passiert, hier die Top 5 der Dinge, die Sie sich gar nicht erst vor zu nehmen brauchen.

Mit dem Rauchen aufhören „Nur noch diese eine, dann ist Schluss!“ Keinem anderen Suchtmittel wird so viel Aufmerksamkeit gewidmet wie der Zigarette. Und dabei geht es vor allem um diese eine kleine Sache: das Aufhören. Gründe dafür gibt es genug - fast alle kreisen um das Thema Gesundheit. Herz-Kreislauf Beschwerden, Lungen- oder Kehlkopfkrebs: Raucher leben gefährlich(er). Im Durchschnitt sieben Jahre früher sterben regelmäßige Zigarettenkonsumenten als Nichtraucher. Über 100.000 Tote werden jedes Jahr allein in Deutschland dem Tabakrauchen zugeordnet. Dazu kommen die finanziellen und sozialen Kosten. Ein durchschnittlicher Raucher kann im Jahr mehr als 1400 Euro sparen, wenn er die Finger vom Glimmstängel lässt, und an vielen öffentlichen Orten brauchen sich Raucher gar nicht erst blicken lassen.



Doch längst wiederlegte Mythen (Ausreden) wie „mit dem Rauchen aufhören macht dick“ zeigen, dass der tödliche Qualm nicht nur körperlich, sondern auch mental abhängig macht. Aufhören ist alles andere als unmöglich, was aber ganz sicher nicht dabei hilft ist ein fester Termin der Druck auf-, aber die Sucht nicht abbaut. Denn was hilft vermeintlich gegen Stress? Richtig, eine Zigarette.

Gesünder ernähren Nur einmal die Woche Fleisch, weniger Süßigkeiten und ganz allgemein gesund und ausgewogen essen. Schwierig, wenn doch überall Versuchungen lauern: Das Fast Food Restaurant an der Ecke, die meterlange Süßwarenabteilung gleich im Eingangsbereich des Supermarkts und die allzu günstigen Preise für Softdrinks, Fleischerzeugnisse und Fertignahrung. Die Zahl der übergewichtigen Menschen in Deutschland – vor allem bei Kindern – steigt, das ermittelte jüngst der BEL-Ernährungsreport 2016 des Bundesministeriums für Ernährung. Auch das Gefühl, dass immer mehr Menschen zu vegetarischer oder veganer Ernährung überwechseln, trügt: Nur 3% der Befragten essen nie Fleisch, nur 1% der Männer.



Meist ist es schlicht bequemer „schlecht“ zu essen, als mit frischen Zutaten am Abend eine ausgefeilte Mahlzeit zu kochen und zu servieren (auch wenn uns diverse Kochshows etwas anderes weismachen wollen). 22% Prozent der Deutschen kochen selten oder nie. Die schnelle Pizza ist nur einen Telefonanruf entfernt. Und dann kommen noch diese "besonderen" Tage im Jahr hinzu, bei denen nicht selten kräftigt aufgetischt wird: Geburtstage, Feiertage, Hochzeiten, Wochenende… Vielleicht nächstes Jahr, nächstes Jahr klappt es bestimmt!

picture-alliance/ dpa Joggen im Winter? Da wird die heimische Couch noch verlockender.

Mehr Sport treiben Apropos Ernährung: Wer sich gesünder Ernähren will, der möchte meist auch ein paar Pfunde verlieren - und wer den Speck nicht nur vom Teller haben will, sondern auch von den Rippen, der sollte sich ab und zu ernsthaft (!) bewegen. Das wird schwierig; im Land der Sportmuffel. Die Techniker Krankenkasse fand heraus, dass 42 Prozent der Deutschen (in Berlin sogar 51%) ihre Freizeitaktivtäten am Liebsten von der heimischen Couch aus erledigen. „Bewegung“ kommt da nur vom Wohnzimmer zum Kühlschrank auf. Ein Drittel der Deutschen treibt nie Sport, ein weiteres Drittel selten. Dabei wäre es so einfach: Gute 20 Minuten pro Tag den Puls nach Oben zu treiben, reicht laut der Weltgesundheitsorganisation aus, um den Gesundheitszustand des Körpers maßgeblich zu verbessern– abnehmen wird man so zwar eher wenig, aber Rückenschmerzen und Herz-Kreislauf Probleme können so bereits aktiv vermindert werden. Aber das hat Zeit bis morgen, jetzt muss (müssen) erst einmal eine (zwei, drei) Folge(n) dieser einen guten neuen Serie geschaut werden - und das klappt am besten in liegender Position von der Couch aus.



Wer sich wirklich Bewegen möchte, muss es auch wirklich wollen. Wird der tägliche Jog um den Häuserblock zur selbstauferlegten Verantwortung, passiert das, was mit jeder anstehenden Pflichterfüllung in unserem Leben passiert: Wir schieben sie soweit es geht auf.

Weniger an Handy und Computer hängen Mittlerweile hat es fast jeder in der Tasche: den Zugang in eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. 84 Prozent der Deutschen – das sind 58 Millionen Menschen - sind online, fand eine Studie von ARD und ZDF heraus. 20 Millionen davon sind täglich auch unterwegs im Netz. Im Schnitt 2:40 Stunden - Tendenz steigend. Nachrichten, Unterhaltung, Freunde und Familie - alles nur einen „Fingertip“ entfernt.



Ständig vibriert es in der Hosentasche: Eilmeldungen, wichtige Neuigkeiten, Updates auf Twitter, Facebook und Instagram, noch schnell zu Snapchat, nur noch ein Video auf Youtube. Gibt’s neue Angebote auf Amazon? Welche ausgeflippte Schlagzeile hat sich „Bild“ wieder ausgedacht? „Ja, Mama. Mir geht es gut!“ Wie wird das Wetter morgen? Hat mein Zug Verspätung? Was machen eigentlich meine Aktien? Jetzt muss ich aber wirklich schlafen - nur noch kurz durch 9GAG scrollen. Unbegrenzte Möglichkeiten schaffen ein unbegrenztes Zeitproblem und eine unbegrenzte Vielzahl an Versuchungen. Wer sich wirklich einschränken möchte, lässt das Smartphone einfach einmal zuhause. Klingt verrückt, oder?

Stress vermeiden Stress macht krank. Ausgleich und Auszeiten sind wichtig, sonst droht im schlimmsten Fall der Burnout. Trotz dessen lieben es die Deutschen anscheinend unter Druck zu stehen. Laut der aktuellen TK-Stressstudie sind mehr als 60% der Befragten regelmäßig gestresst. Stress auf Arbeit, Stress mit den Kindern, Stress mit der Familie, Stress mit sich selbst. Vor allem die 30 bis 39 Jährigen sind besonders betroffen (82%). Ab 60 dagegen wird es entspannter (nur noch knapp 40% fühlen sich in dieser Lebensphase regelmäßig gestresst). Wahrscheinlich wird einem das Leben dann einfach egaler. Um bis dahin keinen Herzinfarkt zu erleiden, schwören sich die Deutschen gerne, nächste Jahr lockerer durch den Alltag zu gehen.



Mehr Zeit für Hobbies, Freunde und vor allem für das eigene Wohl, heißen die Versprechen. Das klappt natürlich nicht. Stress lässt sich nicht abstellen, nur bekämpfen, wenn er sich längst eingeschlichen hat. Dann hilft Ruhe, eine gesunde Ernährung sowie Sport (und eine Zigarette). Da nichts davon - wie wir aus den vorherigen Vorsätzen gelernt haben – tatsächlich vom einen auf den anderen Tag passieren wird (außer dass das Rauchen noch verlockender wird), sollte der einzige Vorsatz für ein stressfreies Leben sein: dieses Mal keine Vorsätze für das nächste Jahr zu machen.



In diesem Sinne: Einen guten, vorsatzfreien Rutsch!

Quelle: Rico Clemen