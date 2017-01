dpa

„Berlin - du hast mich inspiriert“ - Eine Stadt, die unsere Ikonen prägte: Von Zille über Brecht bis Marlene Dietrich

Viele Denker und Künstler lernten früh die Schattenseiten der Großstadt Berlin kennen. Und doch gab die Stadt ihnen etwas zurück: Ein ordentliches Häufchen Inspiration. Marlene Dietrich, Zille, Brecht und Fallada, sie alle nahmen aus der Stadt Impulse für ihr Schaffen. Wir begaben uns auf eine kurze Zeitreise, zurück zu Ikonen, die von den Eindrücken und Erlebnissen in Berlin beeinflusst wurden und bis heute die Nachwelt mit ihrem Wirken bereichern.

„Zille sein Milljöh“

Schuftende Arbeiter, müde Aktmodelle, hungernde Familien, Saufgelage und aufreibende Bordellszenen, all dies beobachtete Zille in Berlin, zückte seinen Block, und zeichnete es. Der prächtige Stadtboulevard mit seinen wohlgekleideten Passanten und prunkreichen Bauten interessierten ihn eher wenig. Heinrich Zille zeichnete das Berlin der armen Leute.

"Von's Vergnügen der reichen Leute ham wir Armen doch noch immer wat: von die Pferde die Wurscht, von die Zigarr'n und die Zigaretten die Stummel, von die Flieger die Notdurft und von die Automobile den Jestank." Heinrich Zille

Als der junge Heinrich mit seinen Eltern nach Berlin zieht, reicht das Geld knapp für eine bescheidene Wohnung nahe des Schlesischen Bahnhofs. Seine „Freizeit“ nach der Schule verbringt er mit Botengängen, und dem Verkaufen von Flaschen und Theaterzetteln. Während seiner Lithographenlehre besucht er dann abends die „königliche Kunstschule“ zu Berlin. Er will mehr als nur ein Handwerk erlernen. Von früh an galt seine Leidenschaft dem Zeichnen, doch erst als Heinrich Zille mit fünfzig Jahren arbeitslos wird, beginnt sein eigentliches Schaffen als freiberuflicher Künstler. Schon bald darauf erschien sein erstes Buch "Kinder der Straße".

Mit seinen Karikaturen stieß er nicht nur auf Sympathisanten. Manch einer verspottete ihn als "Pinselheinrich" oder "Raffael der Hinterhöfe", doch davon ließ er sich nicht beirren. In seinen heiter anmutenden Bildern verbergen sich tiefe Abgründe. "Wenn ick will, kann ick Blut in den Schnee spucken …“, äußert ein kleines schwindsüchtiges Mädchen in einer Zeichnung zu seiner Mutter. Eine Ausstellung Zilles kommentierte ein Offizier mit dem Satz: „Der Kerl nimmt einem ja die janze Lebensfreude!“ Zille gab der Stadt genau das zurück, was sie ihm servierte, und hinterließ damit Abbilder seiner Zeit, die bis heute nachwirken.

Bertolt Brecht – Rückkehr in eine zertrümmerte Stadt

Nach jahrelangem Krieg, nach Bombennächten und erbitterten Straßenkämpfen bot Berlin nach 1945 ein Bild des Grauens und der Verwüstung. Statistiker errechneten, dass es damals in der Stadt 75 Millionen Kubikmeter Trümmer gab, ausreichend genug, um damit einen Damm bauen zu können, der 35 Meter breit und 5 Meter hoch – von Berlin bis nach Brünn in Tschechien gereicht hätte. Endlich im Oktober 1948 konnte Bertolt Brecht über die damalige Tschecheslowakei nach Deutschland zurück nach Berlin kehren. Nach seiner Ankunft wurde er übermannt von den eindrücklichen Nachkriegsbildern der Stadt, die sich kraftvoll auf seine künstlerische Passion auswirkten. So beschrieb er selbst: „Der Anblick der ungeheuren Verwüstungen erfüllte mich nur mit einem Wunsch: auf meine Weise dazu beizutragen, dass die Welt endlich Frieden bekommt. Sie wird unbewohnbar ohne Frieden.“

Kurz darauf begannen Bertolt Brecht und Erich Engels am Deutschen Theater mit der Inszenierung „Mutter Courage und ihre Kinder.“ In dem Stück zeigte Brecht, im Spiegel der Ereignisse des dreißigjährigen Krieges, die grausamen privaten Auswüchse des Krieges. Mutter Courage folgt als Händlerin mit ihrem Planwagen und mit ihren drei Kindern den Regimentern von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz. Der Krieg entreißt ihr die Söhne und die Tochter, weil immer wieder die Mutter mit der Geschäftsfrau in Konflikt gerät. Die Mutter verflucht den Krieg aber die Händlerin in ihr preist ihn. Die Aufführung gilt bis heute als wichtiges Theater-Ereignis des Nachkriegsdeutschlands und leitete einen neuen Abschnitt in die Geschichte des deutschen Theaters in Berlin ein.

Im September 1949 ermöglichte das Ministerium für Volksbildung Bertolt Brecht und Helene Weigel das Berliner Ensemble zu gründen. In der befreiten Heimat konnte der Dichter die Visionen seines epischen Theater umsetzen und prägte damit kommende Theatergenerationen maßgeblich.

Er selbst schrieb am 1. Mai 1950 an Helene Weigel: „Das Theater des neuen Zeitalters ward eröffnet, als auf die Bühne des zerstörten Berlin der Planwagen der Courage rollte. Ein und ein halbes Jahr später im Demonstrationszug des 1. Mai zeigten die Mütter ihren Kindern die Weigel und lobten den Frieden.“

Marlene Dietrich – Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster

„Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster

Wer dich nicht kennt, verbrüht sich leicht den Fuß

Wo die Moral wohnt, wohnt auch gleich das Laster

Und der Verriss blüht neben süßem Schmus“



Aus dem Lied "Das ist Berlin" von Marlenen Dietrich.

„Ich bin, Gott sei Dank, Berlinerin“ - ist der Titel ihrer Memoiren. In Schöneberg geboren und Friedenau beerdigt, liegen Anfang und Ende ihres Lebens nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

Marlene Dietrich begann ihre Karriere im Berlin der Goldenen Zwanziger. In ihren Anfängen zunächst beim Varieté, dann im Theater und beim Stummfilm. Mit einer Filmrolle im "Blauen Engel" gelang ihr dann der Durchbruch. Kurz danach ging sie nach Hollywood und erregte schon bald großes internationales Aufsehen. Berüchtigt für ihre Berliner Schnauze war ihr Verhältnis zu der Stadt jedoch nie einfach.

Ihr Engagement gegen das NS-Regime nahm man ihr in ihrem Heimatland übel. Dennoch wollte sie in ihrer Heimatstadt begraben werden. Erst 2002, lange nach ihrem Tod, wurde sie zu Ehrenbürgerin der Stadt erklärt.

Die vielen noch vorhandenen Bars, Cafes, Theater, Straßenzüge und Plätze, an denen sich Marlene Dietrichs Leben in Berlin abspielte und die sie maßgeblich prägten, kann der Leser in dem Buch „Marlene Dietrich in Berlin - Wege und Orte“ nachvollziehen. Durch ihr Leben zog sich, während ihrer internationalen Karriere, eine Sehnsucht nach dem unvollendeten Berlin, einer Stadt, die sie hervorbrachte, ihr den Weg ebnete und ihr Steine zum stolpern legte über die sie galant zu springen lernte.

Falladas letzter Roman

In seinen Romanen beleuchtet er besondere Silhouetten der Stadt, von mühseligem Tagtreiben bis zum pulsierendem Nachtleben, derart greifbar und innig, dass man meinem mag die Stadt Berlin sei eigentliche Hauptfigur.

Fallada, der eigentlich Rudolf Ditzen hieß, morphium- und alkoholabhängig war und mehrfach in geschlossenen Anstalten und im Gefängnis saß, verbrachte seine letzten Lebensjahre hier.

Sein letzter Roman "Jeder stirbt für sich allein“, in der englischen Fassung wörtlich übersetzt "Allein in Berlin", beschreibt den Wandel eines Arbeiter-Ehepaars in Berlin vom Mitlaufen zum Bekämpfen, während des NS-Regimes. Nicht nur im Roman, auch in der Wirklichkeit beschlossen Otto und Elise Hampel im Jahr 1940, zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufzurufen und verteilten dazu handgeschriebene Postkarten und Zettel in der Stadt. 1942 werden sie angezeigt, verhaftet und hingerichtet.

Johannes R. Becher machte Fallada damals mit den Prozessakten des Falls bekannt. Gerade erst aus einer Entziehungskur kommend nahm er sich dem Stoff an und schreibt, fast testamentarisch, gut 850 Manuskriptseiten in kaum vier Wochen, mehr als zwanzig Buchseiten pro Tag. Am 5. Februar 1947, einige Wochen später, stirbt er in der Berliner Charite an Herzschwäche. Sein Roman lebt weiter, erst dieses Jahr wurde die Verfilmung von Vincent Perez zur Berlinale eingeladen. Die Stadt veränderte sich in den nachfolgenden Jahren, aber Falladas letzter Roman erhält die Erinnerung an eine Zeit, die das Berliner Ehepaar Hampel in den Widerstand trieb.

Von Franziska Wall

