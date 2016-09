Lollapalooza 2016: Berlin feiert buntes Festival mit Radiohead, Kings of Leon & Paul Kalkbrenner – Der Treptower Park hat überlebt

Selten wurde im Vorfeld so viel über ein Berliner Festival geschrieben, wie über das Lollapalooza 2016 im Treptower Park. Vorfreude auf Mega-Acts wie Radiohead oder Kings of Leon standen der Befürchtung gegenüber, dass die Besucher den frisch sanierten Park demolieren. Der Treptower Park hat das Spektakel überlebt, wenngleich auch mit kleinem Kater. Am Ende sind Festival-Leitung, Anwohner und der Bezirk zufrieden. Doch wie war es für die Besucher? Ein Resümee von Patrick Diekmann.

Zaun, Sonne und noch mehr Zäune. Es war nicht leicht einen Eingang auf das Gelände des Lollapalooza 2016 zu finden. Am Samstagvormittag öffnete Festival seine Pforten – seitdem taumelten Menschenmassen auf der Suche nach einem Eingang bei Temperaturen von über 30 Grad durch ein Zaunlabyrinth am Treptower Park. Viele Lücken im Zaun entpuppten sich als Ausgänge und so mancher Weg führte in eine Sackgasse. Die Absperrungen waren eine der Auflagen vom Bezirk Treptow-Köpenick – insgesamt 26 Kilometer Bauzaun zum Schutz des frisch sanierten Parks hatten die Betreiber aufstellen müssen.

Vielfalt als Stärke Hatte man den Eingang gefunden, ging alles fix. Es gab genug Einlässe und genug Personal an den Kontrollstellen. Das Festival war gut auf die jeweils 70.000 Besucher am Samstag und Sonntag vorbereitet. So strömten viele Menschen frohen Mutes auf der Gelände in Richtung der fünf Bühnen. In der Schlange am Eingang zeigte sich die Stärke des Lollapalooza: Es ist vielfältig und international. Während an der Kontrollstelle ein englischsprachiges Pärchen kontrolliert wurde, stand dahinter eine junge Familie mit Kind. Viele Besucher waren trotz der Ticketpreise von 140 Euro für ein Wochenendticket und von 80 Euro für ein Tagesticket aus verschiedenen Teilen Deutschlands und Europas für das Musikfestival nach Berlin gereist.

Teures Wasser Ein Besucherprofil war nicht zu erkennen und die Betreiber versuchten mit einem vielfältigen Programm eine breite Menschenmasse anzusprechen. Musikalisch wurden von Rock, Indie bis Elektro und Pop viele Geschmäcker bedient. Während sich die Bühnen und ein Bereich für Kinder am Rand des Geländes befanden, war in der Mitte ein "Kiezmarkt". Neben letzterem waren die Wege und Plätze gesäumt von Essensbuden – bei einer großen Auswahl zwischen internationalen Küchen konnte man wählerisch sein. Sofern man es bezahlen konnte, denn das Lollapalooza war teuer. Ein Burrito kostete beispielsweise 6 Euro, Getränke waren vergleichbar teuer. Für ein Festival sind diese Preise okay, nur war das Mitbringen von eigener Verpflegung nicht gestattet und auch Wasser war mit 2,50 Euro für einen Becher sehr kostspielig. An der einzigen kostenlosen Wasserausgabe in der Mitte des Geländes gab es teilweise Schlangen von mehr als 50 Personen – hier spielten die Betreiber bei heißen Temperaturen mit der Gesundheit der Besucher.

Dixi-Toiletten überall Ließ man den Ärger über teures Essen und Wasser hinter sich und ging weiter in Richtung der Bühnen, fiel auf, dass man einem anderen Problem sehr großzügig entgegen getreten war. Im Vorfeld war die Sorge der Anwohner und der Bürgerinitiative Treptower Park vor wild-urinierenden Festival-Besuchern groß. Diese Sorge hatten die Organisatoren ernst genommen – Bereiche mit Bäumen waren an vielen Stellen umzäunt und es gab eine Vielzahl von Dixi-Toiletten. Eine Vielzahl ist untertrieben – man hatte gefühlt jede Baustellentoilette in Berlin abgebaut und in den Treptower Park bugsiert. Das Lallopalooza war auch ein Festival der Dixi-Toiletten, denn diese prägten die Wegesränder ähnlich wie die Transparente mit „sonnenschein-philosophischen“ Phrasen ("Lolla iacta est"). Jedoch ging die Rechnung auf – es gab wenig "Wildpinkler" und im Übrigen auch wenig herumliegenden Müll, da genug Mülltonnen vorhanden waren und Personal kontinuierlich Müll aufsammelte.

Klasse Musik, fröhliche Künstler Letzten Endes stand man verärgert über die Preise für Verpflegung und belustigt von der Masse an Dixis und Zäunen vor einer der Bühnen. Dort waren Dinge wie Hitze, Hunger oder Harndrang vergessen, denn die Musiker hatten sichtlich Spaß an ihren Auftritten und rissen das Publikum mit. Milky Chance sorgte für tanzende Massen und Seifenblasen, Kings of Leon für kreischende Teenager und Radiohead für eine melancholisch-andächtige Stimmung. Besonders die Locals Paul Kalkbrenner und der DJ Alle Farben hatten sichtlich Freude an ihrem Auftritt in der Hauptstadt – beide verließen mit breitem Lächeln die Bühne. Auch hier wurden die strengen Auflagen an die Festival-Organisation deutlich: Bei einem engen Zeitplan und auf Grund der Lärmschutzbestimmungen blieb kein Raum für Zugaben. Dennoch blickte man an den Bühnen in meist glückliche Gesichter. Besonders schön war, dass man an jeder Bühne für Menschen mit Behinderung einen erhöhten Bereich errichtet hatte – hier war das Lollapalooza Vorbild, auch für andere Festivals.

Festival im Treptower Park: Nie wieder Am Ende eines turbulent-bunten Wochenendes blieb ein gespaltenes Fazit. Das Lollapalooza 2016 war ein Erfolg. Besucher, Organisatoren, Anwohner und der Bezirk waren mit dem Wochenende zufrieden. Selbst die Polizei, die in Massen auf und um das Festivalgelände patrouillierte, meldete keine besonderen Vorkommnisse. Jedoch waren sich zum Schluss alle einig: Der Treptower Park war als Veranstaltungsort nicht geeignet für das Massenevent. Der Rasen ist hinüber, aber das Gelände hat die fröhlich tanzende und trampelnde Menge gut überlebt. Dennoch waren die Auflagen teuer (1,6 Millionen Euro Mehrkosten) für die Veranstalter und man verkündete bereits, dass es 2017 einen anderen Veranstaltungsort geben wird. Wo genau bleibt vorerst geheim. Doch vielleicht wird das Festival-Vergnügen im nächsten Jahr wieder bezahlbarer? Mit mehr Wasser, genauso viel Sonne und weniger Zäunen.

Quelle: BerlinOnline/ Patrick Diekmann