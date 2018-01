Eingeschlossen im DDR Bunker: Gruseliger Rätselspaß beim Exit-Game in Berlin

Ein Traum vieler schlafloser Nächte wird Wirklichkeit: Eingesperrt in einem gruseligen Bunker mit DDR-Charme und nur 66 Minuten Zeit, um vielerlei Rätsel zu knacken und schlussendlich aus mehreren kleinen Räumen zu entkommen. Wir trafen Rael Hoffmann vom "Exit Game" in Berlin auf seinem ganz speziellen Spielplatz.

Es ist bereits dunkel in der Klosterstraße. Lediglich ein paar düstere Gestalten schleichen langsam die Treppen des U-Bahnhofes hinauf. An der Ecke zur Stralauer Straße steht ein unscheinbarer "Betonklotz", dem bei diesem tristen Regenwetter am Abend nur wenige Menschen Beachtung schenken. Ein DDR-Bau, den es in der Form im Osten Berlins häufig gibt. Lediglich eine große Fensterfront und ein Schild mit grüner Aufschrift deutet darauf hin, dass wir einem immer beliebter werdenden Freizeit-Event in der Hauptstadt auf der Spur sind.

Großer Bunkerkomplex mit Charme Als wir die Aufschrift "Exit Game" erkennen treten wir ein. Was von außen eher trist wirkt, ist im Inneren modern. In der Lobby gibt es Sitzmöglichkeiten und Getränke - ein Mitarbeiter begrüßt uns. Kurz danach treffen wir, Rael Hoffmann, der vor knapp 2 Jahren zusammen mit Max Mühlbach "Exit" gründete. Nach der Begrüßung führt er uns einige Treppen hinunter. Das eigentliche Spiel findet in einem alten DDR-Bunker statt, der sich im Keller des Gebäudes befindet. Es geht durch schmale Gänge und der große Bunkerkomplex vereint ähnlich wie das Gebäude geschichtlichen Charme und modernen Event Charakter. Auf der einen Seite passieren wir antiquiertes Mobiliar, auf der anderen steht eine Playstation 4. Die Veranstalter wandern auf dem schmalen Grat zwischen einem modernen Eventangebot für Firmen und Privatleute und dem Erhalt von historischem Charme und Atmosphäre.

Patrick Diekmann

Rätsel knacken und entkommen Das Prinzip der hier angebotenen Spiele ist einfach: Ziel für alle Teilnehmer ist, in einer bestimmten Zeit Rätsel zu lösen, um aus diversen Räumlichkeiten zu entkommen oder eine Mission zu erfüllen. Beim "Exit Game" gibt es aktuell vier verschiedene Spiele, die alle mit einer eigenen Spielgeschichte unterlegt sind. Die Spiele sind besonders für Gruppen geeignet, denn man muss miteinander arbeiten, um an das Ziel zu kommen. Sehr viel Kommunikation ist dabei gefragt, denn man muss sich auf die Mitstreiter einlassen und gut zuhören. Deshalb sind die Spiele als "Team-Building-Projekte" für Firmen besonders beliebt.

"Gamemasters are watching you" Wir kommen an alten Gefängniszellen und an einem Zimmer mit Bild von Erich Honecker an der Wand vorbei. Letzteres war ein Verhörraum, den Hoffmann und Mühlbach original so vorgefunden haben. Offiziell war der Bunker nie belebt und warum es eine Verhörzelle gibt, weiß niemand. Nebenan befindet sich das Herzstück der Spiele. Dort gibt es viel Technik – einige Bildschirme zeigen Kamerabilder aus den verschiedenen Spielräumen, andere zeigen einfach nur rote Minutenanzeigen, die langsam nach unten laufen. Hier sitzen die Gamemaster, die die jeweiligen Gruppen betreuen und durch Mikrofone Tipps geben, falls die Gruppen nicht weiterkommen.

Patrick Diekmann

Idee aus Japan Die Idee für die "Exit-Games" kommt ursprünglich aus dem asiatischen Raum und aus der digitalen Welt der Computerspiele – der sogenannten "Point and Click Adventures", wie zum Beispiel "Monkey Island". Ein Asiate hatte die Idee diese Spiele in die reale Welt zu transportieren und in einem Raum Rätsel zu installieren. "Ich habe tatsächlich in der Zeitung das erste Mal davon gelesen, da gab es schon ein Spiel in Köln und in München", kommentiert Hoffmann die Anfänge von "Exit-Game".

Aller Anfang ist klein Eigentlich hatten Hoffmann und Mühlbach eine Event-Agentur, doch als sie gehört haben, dass die Betreiber eines Exit-Games in München ihr Spiel vorstellen, fuhren beide kurzerhand nach München und kehrten begeistert nach Berlin zurück. Neben ihrem damaligen Büro waren noch drei leerstehende Räume, die für wenig Geld angemietet werden konnten. Dort wurden dann im Juni 2014 die ersten Rätsel ausgetüftelt und das erste Spiel konzipiert. Schnell stellte sich "Exit Game" als erfolgsversprechendes Konzept heraus und das Event-Geschäft der Beiden rutschte zur Seite. "Wir haben gemerkt, dass es funktioniert und dass es den Leuten Spaß macht. Als wir dann nach einer neuen Location gesucht und im Februar 2015 diesen Bunker gefunden haben, entschieden wir uns den nächsten Schritt zu wagen", so Hoffmann weiter.

Patrick Diekmann

Rätsel mit Location verbinden Alle Spiele des "Exit Games" in der Klosterstraße sind selbst entwickelt und individuell. "Es ist nichts geklaut oder kopiert. Zum Glück gibt es den unausgesprochenen Kodex in der Branche, dass man keine Spiele von anderen Anbietern klaut. Ich hoffe, das ist in einem Jahr auch noch so", bemerkt Hoffmann. Das Vorgehen ist immer gleich – zunächst entwickelt man eine Grundgeschichte, die abhängig von den Räumlichkeiten ist. "Das beste Beispiel dafür ist unser Spiel "Secret Prison". Das war früher ein Zellentrakt und dann versucht man natürlich eine Geschichte um das Gefängnis herum zu stricken." Danach fehlen für die einzelnen Räume nur noch Dekoration und einzelne Rätsel, die im Idealfall an einem "roten Faden" und möglichst abwechslungsreich hinaus aus dem Raum führen.

Neue Ideen durch Teamwork Die beiden Tüftler fingen auch dabei klein an. Die ersten Räume entwarfen sie alleine: Man bastelte, baute und probierte unterschiedliche Rätsel aus – oft bei einer Flasche Wein. Nach der Anmietung des Bunkers holten sich Hoffmann und Mühlbau jedoch Verstärkung - zwei kreative Köpfe, die schon als Gamemaster gearbeitet hatten und nun Missionen für "Exit Game" konzipieren. "Jede Optimierung diskutieren wir im Team. Man wirft Ideen in den Raum und testet Dinge aus. So verbessert man jeden Tag die Spiele – das ist ein stetiger Prozess", sagt der junge Unternehmer.

Exit Game Berlin

Umkämpfter Markt Mit dem Ausbau und Umzug in den Bunker ist das "Exit Game" für zu dem Hauptstandbein der beiden Initiatoren geworden. Aktuell kann man relativ sicher planen, denn der Mietvertrag läuft über fünf Jahre mit einer Option auf weitere. Doch der Markt ist umkämpft, denn in Berlin gibt es 19 vergleichbare Angebote. Exit Game sticht auf diesem Markt allein schon heraus, weil die Location mit dem DDR-Bunker sehr groß und speziell ist. Laut Hoffmann gebe es kaum einen Mitbewerber, der es schafft, in einer Stunde 40 Menschen gleichzeitig zu betreuen. Das mache "Exit-Game" besonders attraktiv für Firmen-Events. Dabei sind Angebot und Nachfrage momentan auf einem sehr guten Stand in Berlin. Es gibt viele hochwertige Spiele und viele interessierte Spieler, die die Branche beleben. "Keiner kann sich beklagen, dass es zu wenig Interessenten bzw. Spieler gibt. Aber wie es in zwei Jahren ist, weiß natürlich keiner. Wir organisieren zurzeit nicht mehr so viele Events, aber wir trauern dem auch nicht mehr hinterher – hier ist jeden Tag ein Event", analysiert er.

Spieler aller Altersklassen - vermehrt aus Berlin Trotz der Vielzahl der Spielangebote in der Hauptstadt sei der Wettbewerb gesund und man tausche sich untereinander in der Branche aus. Während zu Beginn des "Exit-Games" 80 Prozent der Gäste Touristen waren, sind nun 70 Prozent aus Berlin und Brandenburg. Berliner haben erst spät erkannt, dass es dieses Spiel gibt. Die Betreiber machen laut den Organisatoren immer noch sehr oft die Erfahrung, dass unheimlich viele Leute kommen und überhaupt noch keine Ahnung haben, was sie erwartet. Eine Zielgruppe gebe es für das Spiel nicht, denn es hätte schon Spieler aus den unterschiedlichsten Altersklassen und Gesellschaftsschichten gegeben.

Patrick Diekmann

Der große "Exit-Traum" Vorsorglich versuchen Hoffmann und Mühlbau ihr Standbein weiter auszubauen, indem sie beispielsweise ein mobiles Spiel entwickeln. Dieses ist mittlerweile lizensiert und soll das Live-Escape-Game direkt zu den Kunden bringen. Lediglich 15 bis 20 Quadratmeter und eine Stunde Aufbauzeit werden benötigt, dann können fünf Spieler auch hier diverse Rätsel knacken, um eine Bombe zu entschärfen. Das Mitarbeiter-Team wächst ebenso immer weiter - aus anfangs drei sind es mittlerweile 35 Mitarbeiter. Gerade wurde ein neues Spiel fertig, wobei zwei Gruppen im Battle Modus gegeneinander aus einem Verlies entkommen müssen. „Mein 5-Jahres-Traum ist ein „Exit-Lab“. Ich hätte gerne eine alte Fabrik: Im Untergeschoss klassische Live-Escape-Games und im ersten Stock eine Mischung aus Exit-Game und Theater, wo Spieler mit schauspielenden Gamemastern direkt interagieren können. Im oberen Stockwerk käme dann noch eine Mischung aus Live-Escape-Game und Sport hinzu – für die Leute, die eher auf Action stehen“, berichtet Hoffmann abschließend. Vielleicht findet sich das passende Fabrikgebäude ja schon bald in Berlin?!

Fakten zum Exit-Game: 4 unterschiedliche Missionen für 2 bis 16 Spieler 1 mobile Mission66 Minuten Spielzeit plus Einführung und Siegerehrung In Deutsch und Englisch spielbar Über 35 Spieler parallel in allen MissionenKonferenz- und Meetingräume für Teambuilding Maßnahmen Ab 59 Euro

Quelle: BerlinOnline/ Patrick Diekmann