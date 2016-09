Promihoroskop für das Sternzeichen Jungfrau: Dota Kehr

Für das Sternzeichen Jungfrau hat Esmeralda Goldmund der Sängerin Dota Kehr in die Sterne geguckt.

Wer glaubt, die Jungfrau könne nur korrekt, adrett und ein wenig geizig – dies sagen unerfahrene Hobby-Astrologen gern – der kennt Dota Kehr nicht. Mit ihrer Band Dota, früher Dota und die Stadtpiraten, zieht die wegen eines früheren Bandprojekts „Kleingeldprinzessin“ genannte Sängerin und Labelgründerin durch die Konzertsäle. Die brillante Songschreiberin zeigt in ihren Liedern Herz und Verstand – beides vereint die Jungfrau typischerweise in sich auf reizendste Weise.

Wer besonders empathisch ist und zugleich eine besondere Begabung zu Analyse und intellektueller Kamikaze-Kunst zeigt, ist allerdings auch anfällig für allerlei Neurosen und Schuldkomplexe. Der unter dem Sternbild der Jungfrau geborene Mensch gilt nicht umsonst als das Neurotischste, welches der Tierkreis anzubieten hat. Gleichzeitig möchte sie alles, das kaputt, krank oder schwach ist aufsammeln und heilen und das möglichst intelligent. Daher findet man in diesem Zeichen weitaus mehr Mediziner und Managerinnen als Putzkräfte.



Das am 14. September 1979 in Berlin geborene Jungfrau-Kind Dota ist wie alle Vertreterinnen ihres Zeichens nicht zuletzt eine tüchtige Geschäftsfrau. Es gelingt ihr, die eigene Band und sich selbst zu ernähren und dazu noch ein kleines feines Label zu betreiben, wo sie bis auf die Werbung alles selbst erledigt. Die studierte Medizinerin lebt für und von ihrer Musik und spricht dabei oft politische und zeitgemäße Themen an, so wie im Lied „Grenzen“ aus dem aktuellen Album, welches sich der Flüchtlingskrise widmet. Ein reges Interesse am Weltgeschehen ist Dota als Jungfrau eigen, sie wünscht sich zutiefst eine sichere, friedliche – eben „heile“ Welt für alle Menschen.