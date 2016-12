Top 5 der Vorsätze, aus denen sicher etwas wird

Viele Vorsätze für das neue Jahr werden nicht eingehalten. Hier eine Liste, mit der es auf jeden Fall klappen wird. Für jeden ist etwas dabei. Viel Spaß damit.

4. Mehr Serien gucken

Es gibt so viele, so gute Serien, fast unglaublich. Natürlich schafft man nicht alle. Das ist auch gar nicht das Ziel. Denn nicht alle sind gleich gut. Ein paar kann man getrost übersehen, schließlich starten jedes Jahr zig, ja hunderte neue Fernsehproduktionen. Klar, man hat zwar nie genug Zeit „für sowas“ aber seien wir ehrlich: wenn wir bereit sind, an anderen Stellen Abstriche zu machen, klappts auch mit den Serien: Sport kann weg, Quality Time mit der Familie kann weg, das gelegentliche Feierabendbier kann weg. Alles kann eigentlich weg, sobald man einmal in eine Serienwelt eingetaucht ist.