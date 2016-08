Das Berliner Kunstkollektiv Copy & Waste im Interview: Von der mitunter komplizierten Liebe zu Gespenstern und Häusern

Das Berliner Theater- und Kunstkollektiv „Copy & Waste“ wird 2016 zehn Jahre alt. In ihren Theaterstücken, Installationen und Performances verknüpfen sie unterschiedlichste Bedeutungsebenen, arbeiten mit Zitaten aus Pop- und Hochkultur, oszillieren zwischen Utopie und Alltag. Was sich durch jede Produktion zieht, ist die Auseinandersetzung mit urbanen Räumen und den Zeichen, die sie durchziehen.

Ihr begehbarer performativer Themenpark „Schlossbusters“ ist am 24. März erstmals in Berlin zu sehen und widmet sich thematisch der Funktion von Macht, Repräsentation und Identitätsstiftung städtischer Prestigebauten, welche sich anhand des Stadtschlosses nachvollziehen lässt.

Zwischen frühstückenden Familien an einem Samstagmorgen im Karstadt-Café am Hermannplatz erzählen Jörg Albrecht, Janna Horstmann und Steffen Klewar von Copy & Waste, was Ghostbusters mit dem Schloss zu tun haben, wie es ist, sich zehn Jahre lang künstlerisch mit Städten zu beschäftigen – und warum man sich in Häuser ebenso gut verlieben kann wie in Menschen.

Seit zehn Jahren beschäftigt ihr euch mit verschiedenen Aspekten des Stadtraums, vor allem in Berlin. Inwiefern hat sich euer eigenes Leben in und mit der Stadt durch eure Arbeit verändert?



Jörg Albrecht: Extrem stark. Wir sind in den Diskurs um Architektur und Stadtentwicklung mit der Gründung von „Copy & Waste“ damals ganz neu eingestiegen. Durch die künstlerische Arbeit hat man dann natürlich mit den Jahren einen ganz anderen Blick auf die Stadt bekommen. Für mich gilt das zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch ja auch vorher schon damit beschäftigt?



Steffen Klewar: Nein..



Janna Horstmann: (lacht) Bestimmt nicht.



Jörg Albrecht: Jedenfalls eignet man sich auf diese Weise Mittel der Analyse von Phänomenen an, die man vorher nicht hatte. Selbst wenn man nicht die ganze Zeit aktiv darüber nachdenkt, verschränkt sich ja das, was man erlebt und das, was man an Analyse innerhalb der Arbeiten geleistet hat. Das treibt sich dann immer weiter. Laufend entdeckt man Ähnlichkeiten und Kontraste, mit denen man wiederum arbeiten kann.

„Schlossbusters“ komplettiert eure Trilogie zur Stadtentwicklung, „Public Showdown“. Inwiefern gehören die drei Teile zusammen?



In Bezug auf diese Trilogie würde ich sagen, dass wir das Thema der Stadtentwicklung in jedem Teil aus einer neuen Perspektive bearbeitet haben. Angefangen bei „Nasty Peace“, einem Audiowalk, bei dem es darum ging, übersehene Perspektiven zur deutschen Wende aufzubereiten. Dann über die urbane Selbstreflektion oder auch Selbstbespiegelung in Bezug auf Gentrifizierungsprozesse in „Knick Knack - Ruckzuck to the Future“ und jetzt sind wir mit „Schlossbusters“ beim Thema Macht angekommen und bei der Frage, wie sich die Republik durch Berlin in der Welt darstellen will. Das sind im Grunde drei völlig unterschiedliche Facetten, haben aber mit Repräsentation zu tun und damit mit der Frage „Wie soll die Stadt aussehen?“

Hat euch das Thema schon immer interessiert oder war es eventuell eine strategische Entscheidung, sich als Kollektiv mit Stadtthemen zu beschäftigen - Es gibt doch bestimmt ordentlich Fördermittel für so etwas?



Steffen Klewar: Nein, es entstand eher aus einem Bauchgefühl heraus, denke ich. Es gab zu unserer Gründungszeit beispielsweise diesen Tagesdiskurs zum Bau des Hauptbahnhofs und das war für uns interessant und spannend und dann macht man so einen blöden Witz, von wegen „Wir Kinder vom Hauptbahnhof“, denkt über das Ankommen nach und so weiter - daraus haben sich weitere Spuren entwickelt und schließlich eine künstlerische Arbeit. Auch das Thema der Repräsentation war da schon dabei, weil der neue Hauptbahnhof mit seinem Glausbau auch ein neues Berlin darstellen sollte.



Jörg Albrecht: Was noch dazu kommt, war die Stadterfahrung als bindendes Element für uns alle. Als wir das allererste Projekt gemacht haben, das war 2006, waren Janna und Steffen noch auf der Schauspielschule, ich war erst seit ein paar Monaten in Berlin und das, was uns verbunden hat, war vielleicht die Erfahrung, in und mit Berlin anzukommen und zu leben.

Ist Berlin eine Geisterstadt?



Jörg Albrecht: Es kommt drauf an, wo man hinguckt, würde ich sagen. (Zustimmendes Nicken von den anderen) Natürlich gibt es hier auch Ecken, in denen etwas stirbt, was auch immer das ist. In diesem Prozess werden Gespenster heraufbeschworen. Insofern sehe ich das als Weiterführung der Arbeit zur Gentrifizierung aus dem Sommer. Da gab es ja auch die Frage, was das Verlorene denn eigentlich ist.

Zum Beispiel die viel beschworene Authentizität, die Suche nach etwas „echtem“, das mit sich identisch ist oder wie auch immer man den Begriff versteht. Das ist ja auch ein Gespenst, das umgeht. Es wird überall beschworen, aber greifen kann es niemand so richtig, beziehungsweise erscheint es jedem anders. Es steht für etwas, das man aktiv vermisst, etwas Abwesendes und doch Anwesendes eben. Auch die Gentrifizierung selbst kann als ein solches Gespenst gesehen werden.

Was wir jetzt mit der Arbeit zum Stadtschloss herausfinden wollen, ist: „Wie wird Geschichte gelöscht oder völlig umgeschrieben?“ Und das ist die Baustelle Stadtschloss, würde ich sagen.

Inwiefern wird in Bezug auf das Stadtschloss denn Geschichte gelöscht?



Wir beschäftigen uns in jeder Produktion sehr bewusst mit Sprache. Es wird in Bezug auf das Stadtschloss immer von „Weiterbau“ gesprochen - als wäre es gar nicht weg gewesen. In gewisser Weise stimmt das auch. Dass man also jetzt sagt, da wird an einem Stück Geschichte weiter gebaut, das eine Weile lang nicht so gern erinnert wurde und das jetzt so langsam wieder positiv bewertet wird. So nach dem Motto: „Die Preußen waren nicht so schlimm und Hitler kam leider dazwischen. Ohne das wäre es aber gut gewesen.“ Insofern ist es ein Weiterbau. Trotzdem wird dabei das gelöscht, was nun einmal historisch dazwischen steht, wenn man diese Wendung des „Weiterbauens“ benutzt.

Man hölt den Mythos aus, behält ihn als Hülle und befüllt ihn mit neuem Inhalt. Anders gesagt: Man nimmt sich die Fassade des Stadtschlosses und gestaltet den Innenraum neu?



Jörg Albrecht: Genau, ja. So geschieht es im Fall des Stadtschlosses tatsächlich. Die Innenräume werden ja ganz anders gestaltet und genutzt. Man hat also wirklich die historisch rekonstruierte Schale und darin ist etwas ganz anderes. Man hat das an anderen Stellen in Berlin ja auch schon gehabt. Das Bertelsmann-Haus zum Beispiel, diese alte Kommandantur, ist ja von außen auch original – und da drinnen sitzt ein Unternehmen, das noch nicht einmal direkt mit Berlin zu tun hat. Die sitzen eigentlich in Gütersloh glaube ich, sitzen jetzt auch in Berlin und durch die Nutzung des historischen Gebäudes wirkt es so, als seien sie schon immer da gewesen. Das Umschreiben von Geschichte hat auch hier wieder mit etwas Gespenstischem zu tun und vielleicht auch mit dem Sterben, da hier die Geschichte der Normalität gar nicht mehr vorkommen darf.

Grundlage von „Schlossbusters“ sind ja unter anderem die Ghostbustersfilme aus den 80ern. In beiden Filmen ist das Ende der Welt nahe und wird gerade noch einmal abgewendet durch die Geisterjäger. Eure Trilogie heißt „Public Showdown“, Apokalypse war auch in früheren Produktionen für euch immer wieder ein Thema. Was hat die Apokalypse mit Berlin zu tun?



Jörg Albrecht: Apokalypse ist ein ganz entscheidendes Thema für Berlin. Ein Teil der Stadt wurde im 20. Jahrhundert einfach weggebombt. Und auch wenn man sich mit der Geschichte des Schlosses beschäftigt, stößt man auf Momente totaler Vernichtung und Neuerschaffung, da gab es ja immer wieder Umbrüche und Situationen, in denen sich alles komplett verändert hat.

In einem Thesenpapier zur Befürwortung des Stadtschloss-Neubaus steht unter anderem, man wolle Berlin seine „Mitte“ zurückgeben. Das klingt auch so ein bisschen nach Midlifecrisis und Selbstfindung: Kann Berlin seine Mitte überhaupt finden?



Jörg Albrecht: Auch das ist eher ein Geist, eine Idee von etwas, das es eigentlich nicht gibt. Es ist so, dass da, wo das Schloss war, ursprünglich gar nicht Berlin war, sondern Alt-Cölln. Berlin lag eigentlich viel weiter außen. Dann wurde das Ganze zusammengelegt und auf einmal war das Schloss mittendrin.

Berlin hat ja ohnehin kein rechtes Stadtzentrum. Die Stadt ist historisch aus vielen kleinen Dörfern zusammengeschmolzen. Ist das Bedürfnis nach, so heißt es im Internetauftritt des Schlosses, „Heilung einer Wunde im Stadtraum“ eventuell ein Identitätsproblem, weil man mit dem Splittercharakter der Stadt nicht zurecht kommt?



Jörg Albrecht: Ich denke, zum einen will man Touristen anziehen. Zum anderen will man natürlich einen Ort schaffen, der in die Welt ausstrahlt. Man will etwas, das für das „gute Deutschland“ – abzüglich Hitler – steht. Das hat mit der Stadt natürlich gar nichts zu tun. Das war auch unser Ansatzpunkt, zu fragen: „Wozu brauchen wir denn diese Identitätspolitik?“ Warum sollen Leute mich irgendwann darauf ansprechen, wie toll das Schloss ist. Da identifiziere ich mich schon fast eher mit dem Flughafen, der nie fertig wird, als mit dem Schloss, das da in vier Jahren so hochgezogen wird. Ein Vorgang, für den man vorher fünfhundert Jahre gebraucht hat.

Der italienische Philosoph Giorgio Agamben spricht in einem Essay, der auch in „Schlossbusters“ eingeflossen ist, von zwei Geistertypen: Der eine habe „Achtung vor dem Leben, die unvergleichliche Anmut und Finesse dessen, der nichts mehr von sich hat ... taktvoll und scheu“. Der andere weigert sich, den eigenen Tod zu akzeptieren und fährt in andere Körper ein, „um sich Fleisch und Gewicht vorzutäuschen“. Da sieht man schon wieder eine Parallele zu Ghostbusters, wo es ja auch nette Geister gibt, die einfach nur da sind und nicht weiter stören und aggressive, penetrierende Geister, die sich in Körper hineindrängen und Besitz von ihnen ergreifen. Ähnlich penetriert diese gewaltsame Identitätssetzung durch das Schloss womöglich das Selbstverständnis der Berliner?



Jörg Albrecht: Ja genau darum geht’s: Irgendwas soll in dich einfahren und du sollst das mitmachen und es gibt dann nur die Möglichkeit der Komplettverweigerung oder Akzeptanz.



Steffen Klewar: Das absurde ist ja, dass es gar nicht so ist, als gäbe es keine Identifikation der Berliner mit Berlin. Das Gegenteil ist ja der Fall. Die Uniformierung und das zwanghafte Suchen nach einem einheitlichen Look ist eigentlich das Problematische.

Diese Identifikation der Berliner mit Berlin – könnte das diesem „guten“ Gespenst entsprechen, also dass die Identifikation darin liegt, dass man „Gespenst sein darf“, also sich, wenn man nicht möchte, gar nicht definieren muss?



Alle nicken.



Jörg Albrecht: Total. Gerade an dieser Stelle, wo das Schloss einfach gespensterhaftes Überbleibsel des vergangenen Staates sein durfte, das keinem was tat und sich nicht aufdrängte. Das war durchaus ein Ort mit Anmut und Grazie und es wäre möglich gewesen, damit umzugehen und einfach zu sagen „Gut, wir haben es entgiftet, was machen wir jetzt damit? Aber für einen Großteil der Ostberliner war es ein sehr besetzter Ort. Man hätte ja dafür sorgen können, dass das andere Gespenst einfach da bleibt. Ein Gespenst, das man sowieso schon besiegt hatte, um jetzt wieder mit den „Ghostbusters“ zu sprechen.

Ein weiteres Thema, das bei euch immer wieder auftaucht, ist die Liebe zu Häusern. Wie kann man denn ein Haus lieben?



Janna Horstmann: Egal wo man hingeht, die Erinnerungen sind an die Architektur gebunden. Vielleicht auch persönliche Erinnerungen: Das erste Zuhause. Lebensabschnitte, die man irgendwo verbringt.

Das ist das, was mich so klein erscheinen lässt. Ich bin viel kürzer da als Gebäude, die wissen viel mehr als ich. Ein Haus, in das ich neu einziehe, hat immer schon eine Vergangenheit. Es gibt ja auch Leute, die sagen „Ich kann in diesem neuen Zuhause nicht schlafen.“ Dann recherchiert man und findet alles Mögliche. Es gibt Räume, die man mag und die man nicht mag. Da ist der Gedanke einer persönlichen Beziehung total logisch.



Jörg Albrecht: Ja, das hast du schön gesagt. Warum sollte man eine Beziehung zu einer Wohnung nicht ebenso stark fühlen wie die zu einem Menschen?



Steffen Klewar: Dann gibt es noch einen Aspekt, der uns erst im Laufe der Zeit aufgefallen ist. Wir beschäftigen uns mit darstellender Kunst - und es gibt einen Spielpartner, der immer dabei ist, das ist der Raum. Wenn Brooks sagt, „Jemand geht durch den Raum und jemand anders sieht dabei zu und das ist Theater.“, denkt man manchmal, es ginge um zwei, aber es tauchen ja drei in dem Satz auf. Also geht es auch darum, den Raum als Charakter wahrzunehmen. Deswegen glaube ich, ist das was, wo man auch an den Ursprung dieser Kunstgattung geht. Wir können nicht von Szenen oder Situationen sprechen, ohne den Raum mitzudenken und uns dazu zu verhalten.

In „Ghostbusters I“ ist es ja auch ein Haus, aus dem die Geister hervorgehen.



Jörg Albrecht: Genau, da fällt der Satz „It’s not the girl, it’s the building“. Das hängt auch damit zusammen, dass das Gespenst an den Ort gebunden ist. Dass es entweder dort auftaucht, wo jemand getötet worden ist oder wo irgendwas nicht erfüllt wurde. Wo Familien zerstört wurden oder wo eine Rache geübt werden soll.

Ihr seid für fulminante Zitatschlachten bekannt, wo scheinbar zusammenhanglose Dinge nebeneinander erscheinen und eine Verbindung eingehen. Hier zum Beispiel das Stadtschloss, die Ghostbustersfilme und ein Text eines italienischen Philosophen. Eure Arbeit erscheint von außen wie ein weitschweifiges Verknüpfen von Dingen, die keine natürliche Nachbarschaft haben. Könnte man sagen, dass sich das Stilmittel der Zitat-Collage hier in eurem inhaltlichen Thema, der Stadt und ihrem Zeichenteppich, wiederspiegelt?



Jörg Albrecht: Ich würde diese Verbindungen gar nicht unnatürlich nennen. Wenn wir die Ghostbusters mit dem Stadtschloss zusammen bringen, finde ich es gar nicht so abwegig. Warum sollten die Ghostbusters heute nicht ebenso viel mit dem Stadtschloss zu tun haben, wie Schlüter, der das mit erbaut hat oder die Kaiser und Könige, die darin gelebt haben. Das sind eventuell Nachbarschaften, die zunächst unwahrscheinlich erscheinen und unsere Arbeit besteht dann eben darin, gerade das dann wieder wahrscheinlich erscheinen zu lassen.



Steffen Klewar: Es ist schon so, dass wir an einem großen Projekt arbeiten, das würde ich so bestätigen. Wir setzen nicht mit jeder neuen Produktion alles auf null, sondern führen unsere Arbeit laufend fort, von Projekt zu Projekt. Das ist dann ein großes, verknüpftes Nebeneinander der Arbeiten. Also ist es auch etwas, das Copy & Waste ausmacht. Es ist interessant, dass das von außen so wahrnehmbar ist, wie du es beschreibst und es passt. Das war aber nie explizit so geplant.

Also ist Copy & Waste in Sachen „Weiterbauen“ das, was das Stadtschloss gerne wäre?



Steffen Klewar: Ja. Unsere Arbeit ist eben zu diesem Gesamtkomplex angewachsen, wollte aber nie von Anfang an etwas bestimmtes sein. An so etwas „arbeitet“ man nicht. Es entwickelt sich. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen eine Trilogie, ist es nicht so, dass wir von Beginn an wissen, wo das hingehen soll oder dass wir es unbedingt rund machen wollen. Das ergibt sich aus dem, was einen umtreibt und antreibt. Das entsteht im Prozess des Miteinander-Schreibens.



Janna Horstmann: Ja, oder im Versenden von Bildern via What’s App.

Janna, warst du auch an der Produktion beteiligt oder ist dein Part ausschließlich darstellend?



Janna Horstmann: Ich wurde recht spät dazu geholt. Daher bin ich ausschließlich als Schauspielerin dabei. Die Auseinandersetzung mit dem Text und der gesamten Produktion ist aber sehr eng.



Steffen Klewar: Wir wollten speziell Janna, wir haben von Anfang an immer wieder mit ihr zusammen gearbeitet und da hatten wir schon speziell eine Phantasie davon, was sie darstellen soll. Das hätte nicht irgendeine Schauspielerin sein können.



Janna Horstmann: Ich habe ja schon oft die Texte von Jörg gespielt und wir haben eine gemeinsame Spielweise entwickelt, die eigentlich auch nur mit diesen Texten funktioniert. Daher ist es für mich immer ein Nachhausekommen, einen Albrecht zu machen.

Womit die Raummetapher wieder eine andere Dimension bekommt...



Janna: Ja, ich würde schauspieltechnisch sagen, dass es ein unendlicher Spielplatz ist. So funktionieren die Texte und die Haltungen, die man dazu in rasender Geschwindigkeit entwickelt. Das macht diese „Comicspielweise“ so interessant für mich. Da sind wir zwar vom Raum zum Genre gekommen...



Steffen Klewar: Ja, aber das ist ja auch ein Raum. Text als Raum.



Janna: Ja, genau.

Was haben Zuschauer, oder eher Besucher von „Schlossbusters“ zu erwarten am Donnerstag?



Jörg Albrecht: Ich glaube, das Stadtschloss, das wir jetzt gebaut haben, funktioniert selbst wie eine Stadt, durch die man durchwandern kann. Das ist das erste Mal, dass wir das so radikal gemacht haben, dass der Zuschauer alles selbst durchwandert und nicht nur da sitzt und in Gedanken mitläuft, sondern mitten drin ist.



Steffen Klewar: Ich würde es ganz einfach bei der Ankündigung „Theme Park Performance“ belassen. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was „Theme Parks“ so für Assoziationen hervorruft, ist man schon auf dem richtigen Weg.



Janna Horstmann: Für mich ist die Umkehrung der Perspektive spannend. Eine Stadt - oder ein Schloss - entsteht erst dann, wenn Menschen drin sind. Für mich wird das alles erst entstehen, wenn die Menschen, die zu uns kommen, den Raum füllen. Wir machen da gar nicht so viel. Es liegt an den Menschen.

Ihr seid das Haus, die Zuschauer die eindringenden Gespenster?



Zustimmendes Lachen.

