Castorfs letzte Spielzeit an der Volksbühne: Diese fünf Stücke sollte man gesehen haben

Die letzte Spielzeit der Ära Castorf hat begonnen. Es bleiben nur wenige Monate, um noch einmal alte und neue Produktionen von Castorf und seinem Ensemble anzuschauen. Hier sind unsere Top Fünf der Volksbühnenstücke, die man sich dringend noch anschauen sollte.

1 - Must See von Frank Castorf: Die Brüder Karamasow Kaum ein Regisseur und Intendant hat sich so sehr an dem Meister des psychologischen Romans, Fjodor M. Dostojewskij, abgearbeitet wie Frank Castorf. "Die Brüder Karamasow" ist seine jüngste Adaption eines Romans, des letzten, des russischen Dichters und behandelt in einem verwinkelten Spiel mit Andeutungen, Verschiebungen und Symbolen sehr aktuelle Fragen.



Im Programm der Volksbühne heißt es:

„Die Brüder Karamasow“, Fjodor Dostojewskijs als Kriminalgeschichte angelegter letzter großer Roman, blättert polyphon die bis heute in frappierender Weise gültigen weltanschaulichen und philosophischen Stimmen der Systeme in West (Liberalismus) und Ost (Orthodoxie) auf. Es sind die letzten Fragen des Seins, vom Gottmenschen und von der idealen Gesellschaft, denen Dostojewskij anhand des Mordes an der Vaterfigur Fjodor Karamasow und der anschließenden Verdächtigungen der Söhne Dmitri, Iwan und Aljoscha folgt. Motor, um sich immer mehr in einem Labyrinth aus Gefühl und Gesetz zu verstricken, ist nichts Geringeres als die Liebe – hier zur Femme fatale Gruschenka. Dostojewskij ist ein Vertreter der Moderne und weiß, die Liebe braucht das Geld – konkret 3000 Rubel – wie das Feuer die Luft."



Die Koproduktion mit den Wiener Festwochen bietet die Möglichkeit, viele der Volksbühnenstars auf einmal zu sehen. Es spielen unter anderen Marc Hosemann (Dmitrij Fjodorowitsch Karamasow), Alexander Scheer (Iwan Fjodorowitsch Karamasow), Sophie Rois (Pawel Fjodorowitsch Smerdjakow), Kathrin Angerer (Agrafena Alexandrowna Swetlowa (Grusenka)) und Frank Büttner (Vater Ferapont)



Das Bühnenbild ist eines der letzten von Bert Neumann

gestalteten.

Tickets online kaufen

Die Brüder Karamasow Trailer from Volksbühne Berlin on Vimeo.

2 - Einer der letzten Castorf-Streiche: Judith Judith, das ist die grausame Frau aus der Bibel, welche ihrem Feind und Geliebten den Kopf abschlägt.



Was Castorf daraus macht, beschreibt Dramaturg Carl Hegemann so:



"Auch heute gibt es Kämpfer, die, möglicherweise aus ähnlichen Gründen wie Judith, die Ungläubigen, d.h. den Westen ficken wollen. Diese Kämpfer sind fasziniert von dessen Errungenschaften, ihre Drahtzieher lieben Gucci und Versace und sie machen sich die westlichen Technologien, insbesondere die Medientechnologie, zueigen. Wie Judith wollen sie begehrt und geliebt werden.

...

Wir könnten ja schließlich fast alles, was gerade passiert, schon sattsam aus unserer eigenen Geschichte und Literatur kennen. Hebbels „Judith“ ist ein gar nicht so fernes Beispiel aus einer gar nicht so fernen Zeit, als hier in Berlin noch gute Christenmenschen lebten, die kein Problem darin sahen, wenn einem Ungläubigen der Kopf abgeschlagen wurde. Judith denkt, sie habe „die Welt ins Herz gestochen“, als sie Holofernes den Kopf abschlug, aber sie hat mit ihrer Tat nur eine narzisstische Kränkung kompensiert und nebenbei ein Volk, „ihr“ Volk, befreit, das vielleicht gar nicht befreit werden wollte und für das sie keinerlei Sympathien hatte."



Zu sehen sind auch hier einige Stars: Birgit Minichmayr (Judith), Martin Wuttke (Holofernes), Jasna Fritzi Bauer (Mirza), Mex Schlüpfer (Hauptmann) und Stefan Kolosko (Achior) Tickets online kaufen

3 - Ein großer Spaß: Die (s)panische Fliege Herbert Fritsch landete mit seiner spaßigen Produktion 2011 einen der großen Erfolge der späteren Castorf- Volksbühne.



Die Geschichte des Stückes ist ereignisreich, im Programm wird sie kurz zusammengefasst:



"Die spanische Fliege ist ein Käfer, der seine Bekanntheit vor allem seiner Darreichungsform als Potenzmittel-Pulver verdankt, welches man gewinnt, wenn man ihn zermalmt. Nichts damit zu tun hat der gleichnamige Schwank von Arnold & Bach. Diese beiden lernten sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin kennen und schrieben (Arnold war der Autor) Schwänke und Lustspiele, die allesamt von Bach inszeniert wurden. Die spanische Fliege markierte mit der Uraufführung 1913 den Auftakt dieser erfolgreichen Zusammenarbeit. Mehr als 100 Jahre später kommt die spanische Fliege nun an den Rosa-Luxemburg-Platz geschwirrt."



Im Ensemble ist neben Sophie Rois auch der langjährige Volksbühnen-Schauspieler Christoph Letkowski zu sehen, der mittlerweile aus Kino-Filmen wie "Feuchtgebiete" und einigen Tatort-Produktionen bekannt ist. Tickets online kaufen

4 - Pollesch im Doppelpack am 24. Oktober Eines der jüngsten Pollesch-Werke, "I love you, but I've chosen Entdramatisierung" kann einzeln oder im Paket mit dem Film des Volksbühnen-Altmeisters, "Bad Decisions" betrachtet werden. Karten für das Doppel-Paket gibt es allerdings nur an der Kasse.



Ich schlage das Thema Zukunft an. Und da ist es genauso. Zukunft sagt ihm einfach gar nichts. Zukunft war überhaupt kein Ding, das irgendwie relevant für ihn war.

- Zitat aus "I love you, but I've chosen Entdramatisierung" Tickets einzeln Online kaufen

5 - Polleschs Resumée-Stück zum Ende der Ära Castorf, wie gewohnt kryptisch betitelt Was es mit dem Titelungetüm "Diskurs über die Serie und Reflexionsbude (Es beginnt erst bei Drei), die das qualifiziert verarscht werden great again gemacht hat etc. Kurz: Volksbühnen-Diskurs." auf sich hat, weiß bisher niemand so genau, bekannt ist lediglich, dass es in zwei Teilen daherkommt:



"Teil 1: Ich spreche zu den Wänden

von René Pollesch"



und



"Teil 2: Es beginnt erst bei Drei"



Spitzen gegen Castorf-Nachfolger Chris Dercon sind nicht auszuschließen.

Jenseits des Rankings, da gerade erst uraufgeführt - Das große Abschluss-Stück: «Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter» Am 21.09. geht die Saison mit der Uraufführung des neuen Stücks von Christoph Marthaler los. Der Schweizer Regisseur und seine Bühnenbildnerin Anna Viebrock - die vor 23 Jahren in Castorfs Anfangsjahren zum ersten Mal an die Volksbühne kamen und Publikum wie Kritik begeisterten - zeigen das als Happening angekündigte Stück. Schauspieler wie Olivia Grigolli, Irm Hermann, Ueli Jäggi, Jürg Kienberger und Sophie Rois sind zu sehen.

Tickets Online kaufen

Mehr zum Thema Der Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner hat erneut die Wahl von Chris Dercon als Nachfolger des scheidenden Volksbühnen-Intendanten Frank Castorf verteidigt. mehr

Promihoroskop für Frank Castorf: Für das Sternzeichen Krebs hat Esmeralda Goldmund dem Theaterregisseur Frank Castorf in die Sterne geguckt. mehr

Quelle: dpa / Volksbühne.de