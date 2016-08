Polyamorös Leben in Berlin: Wer viele lieben möchte, kann das durch Tinder, OkCupid und Co. leichter denn je – Freiheit bedeutet es nicht unbedingt

- von Laura Daub



Berlin ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert eine Stadt, in der besonders viel möglich ist. Sie gilt als Experimentierfeld und Spielwiese für verschiedene Arten, viele Menschen auf einmal zu lieben – Polyamorie und Freiheit gehören allerdings nicht automatisch zusammen.

Die Herausforderungen monogam und polygam lebender Paare unterscheiden sich letztlich kaum, am Ende ist eben jede Liebe gleich und doch einzigartig. Eine kleine Erzählung über das Besondere und Alltägliche, Gleiche und Verschiedene polyamorer Beziehungen in Berlin.

Wer unzufrieden mit bisherigen monogamen Beziehungserfahrungen oder schlicht neugierig auf neue Möglichkeiten ist, sollte sich darüber im Klaren sein, dass Polyamor gelebte Beziehungen sich kaum von anderen unterscheiden und damit nicht unbedingt den Ausweg aus üblichen Beziehungskonflikten bedeuten. Polyamourie beschreibt das Eingehen einvernehmlicher (und verbindlicher!) Beziehungen auf Augenhöhe, genauso wie Monogamie also, lediglich mit vielen Personen statt einer. Damit unterscheidet sich die Polyamourie etwa von Prostitution, geheimen Seitenaffären oder serieller Monogamie. Im Oxford Wörterbuch steht seit 2006 folgende Definition: Polyamourie sei „Die Praxis, der Zustand oder die Fähigkeit, mehr als eine liebevolle sexuelle Beziehung zur gleichen Zeit zu führen mit vollem Wissen und Einverständnis der beteiligten Partner.“ Auch die seit den 70er Jahren praktizierte „Freie Liebe“ war und ist also nicht unbedingt dasselbe wie Polyamourie. Polyamourie-Beziehungen sind ebenso leicht oder schwer zu handhaben, wie monogame Vertrauensbeziehungen.

Fallstricke der Monogamie: Langeweile, Verstrickung, Unehrlichkeit Eine monogame Beziehung ist weniger störanfällig, da die Partner wenige Einflüsse von außen hereinlassen müssen, deshalb sind besonders ängstliche, misstrauische oder konfliktscheue Menschen oft besser aufgehoben, wenn sie sich auf einen einzigen Menschen konzentrieren - oder Menschen mit vielen anderweitigen Interessen, die Zeit und emotionale Kraft fordern.

Allerdings droht in monogamen Beziehungen oft eine Verstrickung der Partner und damit Langeweile und Anspannung, schlimmstenfalls Vertrauensbruch und Betrug, weil eine gemeinsame Sprache nicht gefunden wird, sondern irgendwann nur noch nebeneinander her gelebt wird. Sprache aber, ein gemeinsames Kommunikationssystem, so schreibt der Soziologie Niklas Luhmann in „Liebe als Passion“ ist Voraussetzung einer Liebe.

Silvya und Marc kennen solche Probleme. Ihre zunächst sehr enge und innige Beziehung war nach fünf Jahren „eingeschlafen“, etwa zeitgleich mit ihrem Umzug aus einem kleinen Ort bei Nürnberg nach Berlin, erinnert sich Sylvia bei Weißwein und Crèpe vor einem französischen Bistro in Berlin-Tiergarten. Sie hatte zwar Lust auf Sex und die Stadt schien von attraktiven Männern zu wimmeln, Marc aber wollte sie nicht mehr körperlich nah sein, obwohl sie ihn weiterhin liebte und sich bei ihm geborgen fühlte. Er litt darunter, Streitigkeiten wurden immer häufiger, sie zogen sogar in getrennte Wohnungen. Das tat beiden gut. Marc lernte eine weitere Frau kennen, für die er Liebe empfand und schlug schließlich vor, die Beziehung zu öffnen, was auch Silvya spannend fand, da sie sich schon seit einer Weile beinahe jede Woche neu „verknallte“. Geraten hatte Marc dies ein Arbeitskollege, der schon lange in Berlin und seit kurzem in einem Poly-Netzwerk lebte.

You're gonna know, I didn't mean it

It was the last thing on my mind,

How can you love two people at the same time?

Now, I don't wanna lose you,

But I can't give him up.



I know it's unconventional,

Radical, but practical,

Why can't the three of us live together?

It's a culture shock, but it's the only hope we've got

Tell me: why can't the three of us live together?



- Olivia Newton-John über das Problem, viele Personen zu lieben - und seine Lösung, damals noch ein "Culture Shock"

Wenn die Libido einschläft, die Liebe aber noch da ist Inzwischen haben sie geheiratet, leben aber jeweils mit weiteren Partnern und Partnerinnen in engen Beziehungen. Manchmal unternehmen auch alle etwas gemeinsam. „Die Liebe wird nicht weniger, sondern mehr, wenn man sie teilt“, sagt Silvya und man muss es ihr glauben, so wie sie dabei lächelt. Für Marc und Silvya eröffnete sich, wie sie sagen, mit der Entdeckung der Möglichkeit, polyamor zu leben, eine neue Weltsicht und eine Rettung ihrer kriselnden Beziehung. „Vorher hatte ich einfach noch nie davon gehört“, sagt Marc und gibt Silvya einen Kuss.



Die beiden haben das Glück, mit ihrem Bedürfnis nach offener Beziehung zur rechten Zeit an den richtigen Ort gelangt zu sein. Noch vor fünfzig Jahren hätten sie nicht mal ein Wort dafür gehabt. Bis in die 80er Jahre hinein gab es zwar Praktiken, aber noch gar keine Bezeichnung für das, was „Polyamorie“ heute meint. Das Wort wurd erst etwa 1990 „erfunden“ und seit 1992 in elektronischen Foren popularisiert. Wie im Falle vieler Subkulturen bedeutete das Internet für Menschen, die nicht mehr rein monogam leben konnten oder wollten in vieler Hinsicht einen enormen Zuwachs an Teilhabe, Macht und Selbstbewusstsein. Um mit dem Philosophen Michel Foucault zu sprechen, war es jetzt, wo man über ein bisher lediglich peripher aufgetretenes, verschwiegenes, verdrängtes und stigmatisiertes Phänomen sprechen konnte, möglich, einen Diskurs zu bilden, also ins Gespräch über das Phänomen zu kommen und zunehmend gleichberechtigt zum bisher herrschenden Diskurs der Monogamie zu erscheinen.

Vor allem an einem Ort wie Berlin ist es inzwischen derart selbstverständlich, mit vielen Menschen Liebesverhältnisse zu unterhalten, dass es Menschen gibt, in deren Freundeskreis niemand mehr Monogam lebt. Die Frage: Lebt ihr Poly oder Mono? ist vor allem unter jüngeren Berliner*Innen ganz normal. Es gibt Stammtische für Polyamourie und Events, wo man andere Polys und Interessierte kennen lernen kann. Im Umland Berlins gibt es die polyamore Lebensgemeinschaft der Noyanas um Silvio Wirth oder auch das zegg, das "Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung“, welches sich der Erforschung alternativer Beziehungsmodelle widmet. Laut dem Netzwerk Kontraste gibt es derzeit etwa 20 Kommunen zum Experimentieren mit alternativen Lebensentwürfen im Umland Berlins, sowie unzählige Hausprojekte. Zur Zeit sind Ökodörfer besonders angesagt. Ansonsten verteilen sich die Berliner*innen, die mit mehreren Menschen gleichzeitig Liebesbeziehungen führen, auf unterschiedlichste Szenen, die man in Berlin feststellen könnte: Queer, BDSM, Tantra, Yoga und natürlich die Club- und Festivalszene – oder gar keine bestimmte. Genauso wie Menschen in monogamen Beziehungen auch.



Polyamourie, ob hetero, homo- oder transsexuell gelebt, lässt sich in großen Städten momentan eben leichter leben als in kleineren Städten und Dörfern, stellt sich in Interviews mit verschiedenen Berliner*innen in Polyamourösen Beziehungen heraus. Die Gründe dafür sind schnell gefunden. Die Anonymität oder auch eine größere Toleranz und Auswahl durch die schiere Menge vorhandener Menschen beispielsweise.

In Großstädten lässt es sich leichter polyamourös leben Bertolt etwa, der schon seit etwa zehn Jahren in offenen Beziehungen lebt und aus einer Kleinstadt in Franken nach Berlin kam, erzählt von einem „grundsätzlich angenehmeren“ Klima. Was in der Heimat für sein Umfeld noch Ausnahme und Unheimlichkeit war, war für viele seiner neuen Freunde in Berlin ganz selbstverständlich.

Er führt zwei feste Beziehungen, ab und zu kommt jemand Neues dazu. Bertolt ist sehr glücklich mit seinem Liebesleben, das Onlinedating macht es ihm leicht, gleich von Beginn an gezielt Menschen zu suchen, welche für Polyamorie ebenfalls offen sind. Heute nehmen Beruf und verschiedene Freizeitaktivitäten allerdings mehr Raum ein als zu Studienzeiten, so dass nicht für unendlich viele ehrliche, respektvolle Affären Platz ist. Darauf, auf die Ehrlichkeit und den Respekt legt Bertolt wert. Eifersucht beispielsweise sei meistens ein Zeichen dafür, dass jemand nicht genug Raum bekomme in einer Beziehung. Dann müsse man Verständnis für einander aufbringen. Das alles koste viel Zeit und Energie, räumt Bertolt ein, sei aber auch sehr schön. „Es ist eben so eine Art wunderbares Hobby.“ Gerade wenn jemand neues in sein Leben trete, brauche es eben viel Einfühlsamkeit und lange Gespräche. Bisher ließe sich aber alles klären.

Gegenseitig Nägel lackieren: Exklusive Räume, wo Sex nicht mehr exklusiv ist Bertolt liebt Menschen verschiedener Geschlechter und sexueller Identitäten, immer auf einzigartige Weise. Wichtig sei es, für jeden Partner und jede Partnerin kleine Exklusivräume zu schaffen, da die Sexualität ja als exklusiver Raum weg fällt. Mit seiner Hauptpartnerin etwa lackiert er sich jeden Freitag gegenseitig die Zehennägel.

Einfach war der Weg für Bertolt allerdings nicht. Seine erste Freundin musste er verlassen, weil sie keine offene Beziehung wollte. Jahre später wurde ihm klar, wie sehr er ihr damit weh getan hatte. Die Polyamorie sei aber die einzig mögliche Option gewesen. „Ich will niemanden mehr bescheißen müssen“, sagt er bestimmt.

Bettine weiß, dass Polyamorie nichts für sie ist. Sie litt darunter, dass ihr Exfreund sie zwar liebte, aber immer wieder fremd ging. Für sie war die Öffnung der Beziehung keine gute Lösung. Sie bezeichnet sich alls komplett monogam. Ihr Freund habe sie sicher geliebt. Wenn er einer anderen Frau aber ebenso nah kam, wie er ihr war, konnte sie es schwer aushalten, auch da sie sich selbst gar nicht für andere Männer interessierte. Die beiden trennten sich. Er lebt nun als polyamouröser Single, führt also mehrere gleichwertige Liebesbeziehungen, ohne eine zur Hauptbeziehung zu erkären. Bettine hat einen neuen Freund, der ebenso monogam leben möchte wie sie und die Eifersucht, die sie in der vorhergegangenen Beziehung ständig spürte, verging fast komplett.

Kommunikation ist alles „Monogam und Polygam – beides ist unmöglich“, Mathias Miklaw sitzt vor einem großen Stück Himbeertorte im „Wahrhaft Nahrhaft“ im Friedrichshain und lacht in sich hinein, als er das sagt. Er ist Paartherapeut und lebt selbst polyamor. Er nimmt sich Zeit für das verabredete Gespräch über Polyamourie, scheint gern darüber zu sprechen, das Leben - eben so wie die Torte, die er genüsslich verspeist - rundum zu genießen.

Wer seine eigenen Bedürfnisse gut kenne und äußern könne, fahre grundsätzlich besser in Beziehungen, verrät Miklaw gleich zu Beginn sein Geheimnis. „Kommunikation ist alles“, sagt der 55jährige.



Mathias Miklaw erzählt von einer ähnlichen Erfahrung, wie sie Bertold, Marc und Silvya beschreiben. Auch für ihn bedeutete die Entdeckung der Polyamourie ein stimmigeres Leben. Nun will er mit seiner Arbeit als Therapeut genau das erreichen, erzählt er und seine Augen leuchten zufrieden. Es gehe ihm gar nicht darum, eine Beziehungsform für besser als eine andere zu halten. Ihm gehe es vor allem um das Auflockern der Grenzen des bisherigen Denkrahmens seiner Patienten. Sie sollten „viele Möglichkeiten denken und sich für eine entscheiden können“. Welche Art von Beziehung die richtige sei, müsse am Ende jede und jeder selbst herausfinden. Bei der Auswahl eines individuell passenden Lebens- und Liebesmodells gehe es mehr um eine „innere Freiheit“ als um äußere Bedingungen. „Dass der Faktor Zeit und eine gewisse grundsätzliche Neugier und Flexibilität im Denken neuer Möglichkeiten wichtig sind, liegt auf der Hand.“

Polyamorie: Eine Utopie besseren Lebens und Liebens? Ob die Polyamorie tatsächlich, wie besonders begeisterte Anhänger es sich mitunter ausmalen, ein Ausblick auf ein neues, friedlicheres Miteinander aller Menschen ist – also eine Utopie, bleibt dahin gestellt. Sicher ist, dass die Möglichkeit, sich unter vielen Lebens- und Liebesmodellen das individuell Passende auszuwählen, mitunter Liebe und Lebensglück retten kann.

Freiheit aber ist, das wird in Gesprächen mit Paaren schnell deutlich, in einer monogamen Beziehung ebenso gut möglich oder unmöglich als in einer polyamourösen Beziehung, denn, so wusste das wohl populärste Poly-Pärchen der Geschichte, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre: Wer Freiheit will, muss Entscheidungen treffen. Und diese durchhalten, bis es neue Entscheidungen und Absprachen gibt. Ist der Liebe dieser Raum gegeben, ist vieles möglich. Vor allem in einer Stadt wie Berlin.

