Sommer, Sonne, Badesee: Abkühlung gefällig? Hier sind die 10 schönsten Strandbäder in Berlin

Alles spricht von Hitzewelle und ganz Berlin will baden gehen! - Wo gibt es die 10 schönsten Strandbäder in der Hauptstadt? Und wo dürfen Vierbeiner noch mit?

Besucher, die zum ersten Mal nach Berlin kommen, erwarten möglicherweise das, was man von einer Millionenstadt eben erwartet: Beton, so weit das Auge reicht; von Autos eingefasste Straßenzüge; Smog, Stress und Menschenmassen... Was sie im Sommer stattdessen vorfinden: Die grünste und schönste Metropole, in der man sich wünscht, dass die heiße Jahreszeit niemals mehr aufhören und der graue Winter niemals mehr einbrechen wird. Wenn es so richtig heiß ist, so wie jetzt bereits (am 6. Juni wurde die 30-Grad-Marke überschritten), wünschen sich die schwitzenden BerlinerInnen natürlich eine Erfrischung. Und anders als Menschen in anderen Großstädten, müssen sie dafür in ihrer Heimat oder Wahlheimat nicht erst lange Reisen auf sich nehmen.



BerlinOnline hat die schönsten Badeseen in Berlin zusammengestellt. Auf Platz 1 ist die Badestelle Kuhhorn gelandet: Dass es einen solch einsamen und idyllischen Ort noch gibt, ist ein Wunder und ein Segen für diese Stadt, die Tag für Tag überraschend bleibt für alle, die sich überraschen lassen wollen und neugierig bleiben, ganz egal, wie lang sie hier schon leben...



Ganz am Ende gibt es noch einen Tipp für HundebesitzerInnen: Wo ist das Mitführen der Vierbeiner an Berliner Badeseen überhaupt noch erlaubt?

Platz 1: Badestelle Kuhhorn, Wilmersdorf Anne-Kathrin Heier

Endlich mal seine Ruhe haben: Das kann man an der Havel-Badestelle Kuhhorn. Auf schattigen Plätzen unter uralten Bäumen kann die Sonne noch so runterknallen. Vor allem für Familien mit kleinen Kindern eignet sich dieser Punkt, der zu einem bleibenden Sehnsuchtsort in Berlin werden wird.



Stadtplan

Platz 2: Schlachtensee, südliches Ufer, Zehlendorf Franziska Delenk Am Ufer des Schlachtensees

Der Schlachtensee in Berlin ist vor allem am südlichen Ufer ein Erlebnis. Hohe Eichen. Ahornbäume. Mit einem guten Buch lässt es sich hier ewig aushalten - ganz ohne am Ende einen Sonnenbrand mit nach Hause zu nehmen.



Stadtplan

Platz 3: Kleiner Müggelsee, Köpenick dpa

Der kleine Müggelsee ist perfekt für alle, nicht Menschenmassen meiden und romantische kleine Plätzchen zur Abkühlung suchen: Ob verliebte Pärchen, Singles oder Familien - hier wird jeder fündig.



Stadtplan

Platz 4: Lieper Bucht, Grunewald dpa

Noch so ein Geheimtipp: Die Lieper Bucht im Grunewald ist ein Traum. Der Sandstrand ist sehr groß und gut geeignet für das ausgiebige Sonnenbad. Aber auch schattige Plätze gibt es zuhauf und ebenso eine große Auswahl an idyllischen Badestellen: Wenn man nur gut genug sucht, findet man den perfekten Ort ganz für sich allein!



Stadtplan

Platz 5: Strandbad Weißensee Strandbad Weißensee

Das Strandbad liegt beinahe inmitten der Stadt und erinnert an sehr heißen Tagen an eine der etwas überlaufenen Mitte-Beach-Bars... Trotzdem: Das perfekte Programm in Weißensee sieht im Sommer so aus, dass man den Tag im Strandbad bei sonnigen Cocktails und regelmäßiger Abkühlung im See verbringt - und im Anschluss gehts dann im Kreise der Freunde rüber zum Freilichtkino , in dem selten Blockbuster und meistens ausgewählte Kinoperlen aus den letzten 50 Jahren gezeigt werden.



Stadtplan

Platz 6: Jungfernheide dpa

"Machen Sie Urlaub in Berlin" - so lautet das Motto des Strandbads Jungfernheide - und dieser Rat wird hier auch ausgiebig befolgt! Gerade mal zehn Minuten ist das Strandbad vom Kurfürstendamm entfernt. Die Shoppingfreaks erleben hier, nachdem sie sich die Füße auf der Einkaufsmeile wund gelaufen haben, das Paradies!



Stadtplan

Platz 7: Tegeler See, Reinickendorf dpa

Das Oberflächengewässer des Tegeler Sees kann als seenartige Ausbuchtung der Oberhavel betrachtet werden. Geologisch spricht man von einem eiszeitlichen Rinnensee. Nach dem Müggelsee ist der Tegeler See der zweitgrößte See Berlins. Die wichtigsten Zuflüsse sind die Oberhavel, der Nordgraben und das Tegeler Fließ. Und Badestellen gibt es hier unzählige: u.a. Reiswerder, Scharfenberg, Freibad, Reiherwerder und Saatwinkel.



Stadtplan

Platz 8: Teufelssee, Grunewald dpa Die Kanadierin Jessica J. Lee badet am 24.07.2015 in Berlin im Teufelssee. Sie schwimmt bis Mai 2016 jede Woche in einem anderen See, will so 52 Seen erkunden plant ein Buch über ihre Erlebnisse.

Der Teufelssee ist ein See, der vor allem für das Baden mit Kindern geeignet ist: Picknicken, Radfahren, Spazieren gehen und das Ökowerk besuchen; hier ist so vieles möglich und das an einem Ort, der wirklich noch so richtig naturbelassen und pur ist. Das Baden ist nur im von Bojen abgegrenzten Bereich erlaubt. Das Naturschutzzentrum Ökowerk in Berlin mit dem alten Wasserwerk grenzt unmittelbar an den See.



Stadtplan

Platz 9: Strandbad Orankesee BerlinOnline/Franziska Delenk

Wer's ein bisschen luxuriöser mag, der ist im Strandbad Orankesee richtig. Im Grunde ist hier alles klassisch wie im Freibad strukturiert: Es gibt Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich, Umkleidekabinen, Spielplätze und während man in einer Schwimmpause mit geschlossenen Augen auf dem Sandstrand liegt, riecht es nach Pommes und zuckersüßem Softeis... Sommer!!



Stadtplan

Platz 10: Plötzensee, Wedding dpa

Mitten, mitten, mitten in der Stadt: Das Strandbad mit S-Bahn-Anschluss. Man kommt ganz leicht und ganz schnell hin und kann sich auch mal in der Mittagspause kurz im Plötzenseewasser abkühlen. Der Nachteil: Es kann sehr voll werden. Und doch ist es eine gute Alternative zu der nur noch aus Sonnencreme bestehenden Flüssigkeit von Laufsteg-Badeschiff oder -Haubentaucher.



Stadtplan

Quelle: BerlinOnline/akh/pdi