Neben der Elsenbrücke gibt es einen kleinen, aber feinen Biergarten. Wer von den lauen Sommerabenden noch nicht genug hat, sollte im Hänsel & Brezel vorbeischauen.

Die Füße im Wasser baumeln, im Strandkorb abhängen oder auf Holzpaletten sitzen: Wo sonntags in der Else geraved wird, kann nun Dienstags bis Samstags ab 14 Uhr bis ganz spät nachts gechillt, gequatscht und getrunken werden.



India Pale Ale und Pilsner Urquell gibt's frisch gezapft aus dem antiken Holzfass. Und "weil geiles Bier auch hungrig macht, gibt’s als Brotzeit Brezn, Obazda und lecker Bergkäse vom Stück", schreiben die Veranstalter auf ihrer Website.



Dazu ein romantischer Sonnenuntergang über der Spree, sympathische Leute hinter der Theke und ein urbanes Stadtgefühl am Wasser, mit S-Bahn, Schiffsverkehr und Autobrücke.



Noch ist der Sommer nicht vorbei!



Hänsel & Brezel



An den Treptowers 10 / bzw.

Martin-Hoffmann-Straße 15

12435 Berlin



Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 14 Uhr bis nachts!