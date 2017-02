Neukölln: "Alter Roter Löwe Rein"

Kein Berliner Bezirk hat so viele bekannte Kieze wie Neukölln: Körner Kiez, Schiller Kiez, Reuter Kiez, Richard Kiez. Letzterer ist der historische Kern Neuköllns, der gerade neu entsteht.

In dem imposanten schwarzen Haus an der Ecke Uthmannstraße und Richardstraße, das die Nummer 31 trägt, gibt es eine Kneipe mit dem ungewöhnlichen Namen "Alter Roter Löwe Rein". Das ist die skurrile Übersetzung von "Old Red Lion Inn". So hieß das Dart Pub, das hier bis in das Jahr 2012 mit einem der größten Dartvereine Berlins besetzt war.



Entsprechend rustikal eingerichtet fanden die neuen Besitzer die Kneipe vor. Nach nur drei Monaten "Entkernung" öffneten sie eine gemütliche Location mit einem großen Saal im Shabby-Stil und zwei kleineren Gasträumen. Die Einrichtung mit Kronleuchter, schönem alten Mobiliar und einem Klavier erinnert an die 20er Jahre. Ein Besuch ist empfehlenswert!