... Charlottenburg: Wo die Berlinale-Bären entstehen

Das »Skulpturenzentrum am Spreebord« in Charlottenburg-Nord ist das Zuhause von Deutschlands wohl bedeutendster Bronzegießerei, der Bildgießerei Noack. Die Objekte des Unternehmens prägen das Berliner Stadtbild seit über 100 Jahren.

1897 wurde das Berliner Familienunternehmen gegründet. Seither pflegt es in vierter Generation einen engen Kontakt zu den Künstlern, die in der Werkstatt ihre Ideen entwickeln und gemeinsam mit den Bronzegießern umsetzen. Spezialisiert in der Fertigung von Großplastiken und Designobjekten, beherrscht es aber auch die Produktion kleinerer Objekte.



Mehr als 100 Jahre befand sich die Bildgießerei am selben Ort in Berlin-Friedenau, dort wurden die Denkmäler von Kaiserzeit und Weimarer Republik gegossen, aber auch die ersten Aufträge nach dem Zweiten Weltkrieg - Ehrenmale für die Sowjets. Durch Rekonstruktionen und Restaurierungen historischer Denkmäler wie dem »Großen Kurfürst« vor dem Charlottenburger Schloss oder dem Heiligen Georg auf dem Dach des Kremls in Moskau wurde das Unternehmen national wie international bekannt.



Keine andere Gießerei hat das Berliner Stadtbild so geprägt wie Noack. Ob Henry Moores »Big Butterfly« vor dem Haus der Kulturen, die Siegessäule am Großen Stern, die John F. Kennedy-Gedenktafel am Schöneberger Rathaus oder die Berlinale-Bären - Noacks Handwerkskunst ist überall in Berlin dokumentiert und gehört zur Hauptstadt wie die Schadowsche Quadriga auf dem Brandenburger Tor - das übrigens auch von der Bildgießerei Noack rekonstruiert wurde.



Renommierte Künstler haben der Bildgießerei Noack von Anfang an einen internationalen Ruf verliehen. Georg Kolbe, Käthe Kollwitz, Bernhard Heiliger, Henry Moore, Rainer Kriester, Anselm Kiefer, Fritz Koenig, Joseph Beuys, Jonathan Meese und viele andere nutzten und nutzen die Fertigkeiten des Traditionsunternehmens, die es in der über hundertjährigen Geschichte erarbeitet und nach den jeweiligen Erfordernissen der künstlerischen Avantgarde weiterentwickelt hat.



Im Dezember 2010 bezog die Bildgießerei Noack ihr neues Skulpturenzentrum auf dem ehemaligen Kohlenlagerplatz des Kraftwerks Charlottenburg-Nord. Dort verbinden sich auf dem 10 000 m² großen Areal Kunst, Handwerk und Lifestyle auf ideale Weise.