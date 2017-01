Kritik der Kritik: „Alone in Berlin“ auf der Berlinale

In „Alone in Berlin – Jeder stirbt für sich allein“ verpackt Vincent Perez den historischen Stoff aus Falladas gleichnamigem Roman präzise und klar, ohne äußerlich gesetzte Spannung, und stößt damit auf zahlreiche Negativ-Kritik. BerlinOnline spürt dem adoptierten Stoff nach.

Ein stiller Wald, die Idylle, dann ein Schuss. Der Sohn von Otto und Elise Hampel, ist 1940 in Frankreich im Krieg gefallen. Die Eltern, überzeugte Anhänger des NS-Regimes, zu tiefst geschockt. Auf dem Schreibtisch seines Sohnes findet Otto dann im Experimentierbuch für junge Mechaniker, das er ihm mal geschenkt hat, eine Postkarte. Ein Blumenmädchen ist darauf zu sehen und Adolf Hitler. „Der Führer" steht darunter. Otto macht „Der Lügner" daraus. So geht er los, der Widerstand.

Das Ehepaar schreibt weiter, Tag für Tag, Karte für Karte – mit verstellter Handschrift legen sie die Karten in ganz Berlin in öffentlichen Gebäuden auf Treppen aus. In der Hoffnung etwas zu bewirken, egal in welchem Maß. Zwei Jahre und gut 300 Karten später werden beide verhaftet und hingerichtet.

Regisseur Vincent Perez verfilmt die Geschichte über weite Strecken sauber und präzise, ständig muss die Musik von Alexandre Desplat äußerlich gesetzte Spannung erzeugen. Dennoch fokussiert der Film inhaltlich den Sprung vom Mitlaufen ins Bekämpfen und bleibt dabei zeitgeschichtlich hochrelevant. Von mehrfach euphorischem Klatschen bis zu bitter enttäuschten Äußerungen, die Reaktionen des Publikums am Ende polarisieren.

dpa Schauspielerin Emma Thompson (Großbritannien) unterhält sich am 06.05.2015 in Görlitz (Sachsen) am Set der Produktion "Jeder stirbt für sich allein" mit dem Schweizer Regisseur Vincent Perez.

Die Journalistin und Filmkritikerin Nicodemos äußerte bei der Berlinale Eröffnung: „Der deutsche Film habe eine Krise und diese Krise bestehe nicht bei den großen Publikumskomödien und auch nicht beim sogenannten Kleinfilm, sondern bei einem Film, der künstlerisch interessant ist und trotzdem ein größeres Publikum anziehen kann.“ Bezogen auf diese allgemeine Äußerung und zahlreichen Kritiken, die den Film als langweilig und fade abschrieben, stellt sich mir die Frage, ob dieser Film diesen Negativ-Stempel verdient. Ist es notwendig einen solch historischen und dennoch hochaktuellen Stoff ästhetisch auf eine spannungsvolle Maxime zu treiben?

Der Berliner Erzbischof Heiner Koch äußerte sich am Montag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland warnend zu momentanen rechtspopulistischen Tendenzen im Kontext der Deutschen NS- Geschichte: „Ich denke, auf manche Entwicklungen im 'Dritten Reich', als sie noch abwendbar waren, hat man zu spät beziehungsweise nicht eindeutig genug reagiert“.

Vielleicht gönnt der Film uns die nötigen Pausen, die wir uns grad nicht gönnen, um über das zu sinnieren was geschehen ist, was gerade um uns rum geschieht und was in naher Zukunft geschehen könnte. Vielleicht ist die Spannung, die wir zu meist für unterhaltungsrelevant halten, auch nur der benötigte Antrieb, um uns zu betäuben, ohne uns umzuschauen. Und später, um es mit den Worten des Berlinale Jurors Lars Eidinger zu sagen: „Später werden uns unsere Kinder fragen: Wie konnte das passieren, es gab doch schon Internet, ihr habt doch über alles Bescheid gewusst.“

In diesem Sinne empfand ich die klare Einfachheit der fragmentarisch-dokumentarischen Darstellungsweise der Adoption als wachrüttelnd. Um es mit Brecht zu sagen: „Die Einfühlung ist nicht die einzige, der Kunst zur Verfügung stehende Quelle der Gefühle.” Wir brauchen nicht immer Spannung, wir brauchen auch Filme, die präzise und klar an unseren Verstand appellieren, und uns einen gewissen Abstand erlauben - einen stillen Moment, der keine künstliche Dramatik benötigt, uns aber Raum schafft um nicht nur zu verstehen, auch zu begreifen, was den Film so aktuell macht.

Quelle: BerlinOnline/ Franziska Wall