Falsche Polizisten überfallen Getränkelaster

Zwei Mitarbeiter einer Getränkefirma sind in Berlin-Friedrichsfelde Opfer eines nicht alltäglichen Überfalls geworden.

Die 27 und 34 Jahre alten Männer waren am Mittwochnachmittag bei der Zufahrt zu einem Geschäft in der Rhinstraße von einem vorbeifahrenden Auto gestoppt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Insassen hätten sich als Kriminalpolizisten ausgegeben. Einer der Täter soll eine Pistole am Gürtel getragen haben. Im Zuge einer angeblichen Überprüfung stahlen die Täter dann eine Tasche mit Geld aus der Fahrerkabine und flüchteten. Die Überfallenen blieben unverletzt. Die Polizei sucht nun nach den falschen Kollegen.