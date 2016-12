Kleiner Eisbär ist im März für Besucher zu sehen

Besucher des Berliner Tierparks können im März das erste Mal einen Blick auf den kleinen Eisbären werfen.

Jungtier übt eifrig Laufen

Der kleine Eisbär, geboren am 3. November, hat inzwischen seine rosa Babyhautfarbe verloren. Schnauze und Öhrchen seien nun schon fast so schwarz wie bei erwachsenen Tieren, ergänzte Reiss. Das Jungtier übe weiter eifrig Laufen. Eisbärenmutter Tonja sei viel gelassener mit ihrem Nachwuchs als am Anfang und lasse ihn schon mal einige Minuten allein. Das Baby schreie auch nicht mehr so viel, wenn die Mutter mal kurz weg sei.