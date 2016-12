dpa

Ungewollt, weggelaufen, angebunden: Haustiere als Weihnachtsgeschenk

Traurige Realität - alle Jahre wieder. Zu Weihnachten verschenkte Haustiere landen kurz nach der Bescherung im Tierheim, weil sie nicht gewollt oder ihren neuen Herrchen bereits weggelaufen sind. Auch in den zurückliegenden Festtagen vermelden Berliner Tierheime eine erhöhte Aufnahme von gestrandeten Tieren.

Zehn Hunde, neun Katzen und ein Nymphensittich sind seit Beginn der Weihnachtstage 2016 in der Tiersammelstelle des Tierheims Berlin aufgenommen worden. Allein an Heiligabend seien in diesem Jahr vier Fundhunde in die Tiersammelstelle gekommen, teilte der Tierschutzverein am Dienstag mit. Erfreulich sei, dass die meisten der Fundtiere inzwischen wieder von ihren Besitzern abgeholt wurden.

Tierquälerei an Heiligabend Tragisch ist nach Angaben der Tierschützer allerdings der Fall eines jungen Pinscher-Mischlings. Die Hündin sei am 24. Dezember an einen Baum angebunden in Treptow gefunden worden. Sweety, wie die Tierpfleger sie tauften, sei sehr ängstlich, bewege sich taumelig und lahme etwas. Tierärzte versuchten nun herauszufinden, was der Hündin fehlt.

Das Tier ist der Leidtragende Bei ausgesetzten Tieren und Fundtieren könne man nur erahnen, welche schlechten Erfahrungen sie mit Menschen machen mussten. «Ob sie unerwünschte Weihnachtsgeschenke oder zu den Feiertagen einfach im Weg waren, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen», so der Tierschutzverein. «Die Auswirkungen auf die Tiere jedoch sind meist dramatisch.»

Folgen bedenken, dann schenken Die Tierschutzorganisation PETA warnte vor dem Weihnachtsfest eindringlichen davor, Tiere zu verschenken.



Auf der Internetseite des Vereins heißt es:



"Freunde gehören nicht unter den Weihnachtsbaum! Einem tierischen Begleiter ein Zuhause zu geben, ist eine langfristige und verantwortungsvolle Aufgabe. Diese Entscheidung zu treffen, bedarf einer langen und intensiven Überlegung und sollte nicht an einem Feiertag wie Weihnachten festgemacht werden"



"Die Chemie muss stimmen. Man kann besser Alternativen verschenken, zum Beispiel ein Buch über die Haltung eines Kaninchens", meint auch Lea Schmitz, Pressesprecherin beim Deutschen Tierschutzbund gegenüber der WAZ. Eltern, die sich unsicher sind, ob ihr Kind mit einem Vierbeiner im Haushalt zurecht kommt, sollten sich vorher ein Tier ausleihen. So kann beispielsweise auch in Berliner Tierheimen mit einem Hund testweise Gassi gegangen werden.

