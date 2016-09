Sechs Bezirke fast komplett ohne Wasserversorgung

Viele Haushalte im Berliner Osten sitzen plötzlich stundenlang auf dem Trockenen. 20 Millionen Liter sind ausgelaufen. Die Suche nach der Ursache wird spannend, denn das Rohr war noch recht neu.

Rohrbruch 60 Jahre zu früh

Warum das Rohr brach, war am Dienstagmorgen noch unklar. «Eigentlich ist das Rohr im besten Alter», sagte Natz. Solche Rohre sollen 100 Jahre halten; verlegt wurde es 1958. Natz hält einen Materialfehler für möglich, da es vor kurzem bereits einen Schaden an der betroffenen Leitung gegeben habe. Eine Baustelle oder größere Lasten, die die Leitung hätten beschädigen können, gebe es in der Umgebung nicht. An der Unglücksstelle hatte sich bis zum Morgen eine Wasserfläche von 15 000 Quadratmetern mit bis zu 30 Zentimeter Wassertiefe gebildet.